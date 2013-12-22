Евромайдан в Харькове: проспект Ленина переименовали в проспект Леннона: опубликованы фото

В Харькове участники Евромайдана символически переименовали проспект Ленина, который ведет от центра города к Павловому Полю, в проспект Джона Леннона. А городские власти тем временем оградили Площадь Свободы высоким железным забором.

К проспекту Ленина несколько сотен участников харьковского Евромайдана прошли пешим ходом от памятника Шевченко по улице Сумской и проспекту Правды, передает УНИАН.

Участники шествия, идя по улицам города, несли государственные флаги, флаги Европейского Союза и скандировали "Харьков, вставай!", "Банду геть!", "Украина — это Европа", "Вместе к победе", "Слава Украине — Героям Слава!".

Участники шествия сделали остановку возле стеллы с большим государственным флагом на проспекте Правды. Там люди спели Государственный Гимн Украины. После этого они переместились на перекресток проспекта Правды с проспектом Ленина. На доме по проспекту Ленина рядом с мемориальной доской основателю Народного Руха Украины Вячеславу Чорновилу организаторы шествия наклеили небольшой плакат с надписью "Проспект назван в честь выдающегося музыканта, поэта, композитора и борца за мир Джона Винстона Оно Леннона (1940-1980)".

На месте, где проходила символическая церемония переименования улицы, несколько сотен участников шествия пели гимн Украины.

Выступая перед участниками мероприятия известный харьковский писатель Сергей Жадан иронически сказал: "Единственное у меня есть опасение, что наша власть и Джона Ленона будет считать фашистом и коллаборационистом".

Этим Жадан намекнул на мотивацию харьковской власти, с которой была демонтирована мемориальная доска известному украинскому филологу Юрию Шевелеву. Жадан призвал относиться к переименованию проспекта иронически, однако заметил, что "в каждом ироническом месседже есть свое рациональное зерно".

Между тем в Харькове Площадь Свободы полностью оградили забором. Проход закрыт.

"Свобода? Так страшно мэру", пишут активисты в Facebook.

Напомним, 20 декабря неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которых в народе принято называть "титушками", напали на штаб харьковского Евромайдана,

фото:Facebook и facebook.com/leonid.logvinenko

