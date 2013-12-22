Бойко уверяет, что Украина не вступает в Таможенный союз и взяла паузу с ЕС

Переговоры о вступлении в Таможенный союз Украина не проводила.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, сообщает ТСН.

"У нас действительно идет сотрудничество с Таможенным союзом по нескольким направлениям. Мы хотим торговать с ТС, но формально вступление не рассматривался. Что касается сотрудничества с Евросоюзом, то, как сказал Президент, есть пауза и нужно разобраться, кто и каким образом подготовил такие предложения по документам", - сказал Бойко.

Напомним, 17 декабря Янукович встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, после чего был подписан ряд украинско-российских документов.

Ранее "Главред" сообщал, что Россия не только резко снизила цену газа для Украины, но перевела часть резервов ФНБ в ценные бумаги Украины, после чего президент РФ Владимир Путин заявил, что не требовал от Украины вхождения в Таможенный союз.

Также напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила, что Украина не ограничена в сроках подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, но участвовать одновременно в двух таможенных союзах она не может.

