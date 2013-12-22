Активисты Евромайдана не дали развернуть баннер российскому депутату

Активисты Евромайдана не дали развернуть баннер депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Единая Россия" Виталию Милонову, на котором было написано: "Россия и Украина – это сила".

Об этом заявил российский политик, передает НБН.

"Наши действия спровоцировали вмешательство сторонников интеграции Украины и Евросоюза", – рассказал Милонов.

По его словам, он и несколько сторонников российского политика попытались растянуть на Майдане баннер с надписью "Россия и Украина – это сила", после чего несколько участников Евромайдана попытались вырвать плакат из рук россиян.

Российский депутат пожаловался, что милиция никак не отреагировала на инцидент.

"Милиция не вмешалась в конфликт, теперь мы боимся провокаций бандеровцев на завтрашней встрече с ветеранами Великой Отечественной войны", – подчеркнул Милонов.

Как известно, сегодня, 22 декабря, российский оппозиционер, член бюро движения "Солидарность" Илья Яшин выступал на Евромайдане.

Он заявил, что президенты Виктор Янукович и Владимир Путин не смогут "вбить клин между нашими братскими народами", и сказал, что Киев и Москва вместе пойдут в Европу.

Напомним, сегодня оппозиция провела в Киеве на Майдане Независимости очередное народное вече, на котором был объявлен план действий и принята резолюция "Об учреждении народного объединения "Майдан".