Российские СМИ об Украине: Майдан - унылое зрелище и напоминает лагерь беженцев

Российское ТВ снова показало сюжет об Украине, в котором критикуются события в Киеве, прежде всего, протесты на Евромайдане.

Соответствующий сюжет, расшифровку которого публикует сайт Вести.Ru, вышел в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1".

Основная идея материала российских журналистов - то, что протесты на Майдане, по их мнению, идут на спад. "Мальчики по команде инструкторов день и ночь неумело таскают самодельные щиты вдоль баррикад. У каждого в памяти — те кровавые столкновения с милицией, что разогрели страсти на Площади Независимости до максимальной температуры. Но сейчас каждый новый день, что проходит без боев, отнимает у Майдана революционную энергию. Топливо на исходе. В избытке разве что дрова для костров на площади, и показательно неисчерпаем энтузиазм лидеров оппозиции", - отмечается в сообщении телеканала.

Также, по мнению журналистов, не отправив в отставку Кабмин Николая Азарова, украинская "оппозиция упустила последний шанс раздуть огонь протеста, да такой, что не потушить и водометами".

В связи с этим, российские журналисты цитируют нардепа-регионала Олега Царева, который рассказал о "сербском" сценарии событий в Украине. "Эти подписи (за отставку Кабмина - ред.) надо отнести на Майдан, показать и огласить, что решением народных депутатов правительство отправлено в отставку. А дальше — сербский сценарий. Новое правительство обращается к армии, к иностранным государствам, которые тут же его признают", — рассказал российским журналистам украинский депутат.

"И теперь, кажется, понятно, зачем нужна была эта клоунада в Верховной Раде, которой не давали уйти на каникулы, день за днем срывая заседания. Видимо, выигрывали время, но проиграли. Коммунисты в последний момент подвели, подписи отозвали и оставили окруженный баррикадами Майдан в одиночку сражаться с ветряными мельницами. Он все еще упорно ждет их нападения", - делают вывод "Вести недели". И отмечают, что протесты в Киеве идут на спад.



"Украинская весна" по традиции приходит в Киев ближе к зиме. Девять лет назад "оранжевая" революция началась 22 ноября. Нынешний Майдан получил приставку "евро" 21 ноября. Какая-то магия цифр. Параллели напрашиваются. И тогда, и сейчас — армейские палатки и полевые кухни, и тогда, и сейчас ораторов на сцене сменяют музыканты. Но есть отличия: тогда у "оранжевых" каждый день был таким, сейчас Народное вече — только по выходным. В будни столько людей на площади уже не собрать", - отмечают авторы сюжета.

И продолжают: "К утру Майдан — вновь унылое зрелище. Чем-то напоминает то ли привокзальную площадь, то ли лагерь беженцев. Жизнь профессионального революционера здесь разнообразием не балует: заготовка дров, очередь к полевой кухне, каша, чай, обязательный просмотр революционной печатной продукции. Отстоять вахту у трибуны надо. Обязательный набор каждого часа — речь активиста, проповедь, музыкальная пауза".

"Евромайдан понемногу становиться еще одной достопримечательностью древнего Киева. На революции начали зарабатывать — можно магнитик прикупить с новым обликом исторического центра или сфотографироваться на фоне баррикад, которые все крепче. Уже начали строить вторую линию обороны. Но если протест будет стагнировать и дальше, оборонять скоро будет некого. Майдан теперь напоминает многолюдный революционный фестиваль лишь в выходные, когда к его постояльцам добавляются сочувствующие и зеваки, а в будни больше нескольких сотен человек у трибуны уже не собрать (отметим, что каждый вечер на Майдан приходит не менее нескольких тысяч человек - ред.) — Киев устал. Да и перед Новым годом, наверное, лучше стоять в очереди за подарками, чем за бесплатным обедом", - делают окончательный, "неутешительный" для протестующих вывод российские журналисты.

Напомним, российское ТВ за время Майдане несколько раз излагало специфический взгляд на события в Киеве.

Так, неделю назад ведущий Дмитрий Киселев рассказывал о "смрадном таборе на Майдане".

Ранее он, а также его коллеги с других каналов неоднократно рассказывали "страшилки" об Украине и протестах в Киеве.