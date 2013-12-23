В ГАИ предупредили Майдан: за блокирование дорог будет криминал

Управление ГАИ в Киеве напомнило активистам Автомайдана о том, что блокирование транспортных коммуникаций, дорог, путей сообщения влечет за собой уголовную ответственность.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Отдел связей с общественностью УДАИ ГУМВД Украины в столице. Напомним, ранее активисты Автомайдана обещали заблокировать машинами правительственнный квартал Киева.

Как отмечается в сообщении инспекции, связанном с этим заявлением, "в некоторых СМИ появились призывы к гражданам Украины в ближайшее время выехать на транспортных средствах в правительственный квартал (улицы Банковая, Лютеранская, Грушевского, Институтская, Шелковичная, Круглоуниверситетская)".

"Понятно, что массовый выезд в центральные части города на транспорте приведет к значительным осложнениям в дорожном движении и может парализовать последующее передвижение всего транспорта. Поэтому напоминаем инициаторам подобных призывов, что на основании ст. 10 Закона Украины "О милиции", с целью выявления, предотвращения и прекращения уголовных и административных правонарушений, милиция, в соответствии со своими задачами, обязана принимать профилактические меры, обнаруживать причины и условия, которые способствуют совершению правонарушений, принимать в пределах своей компетенции меры относительно их устранения", - заявили в ГАИ.

В Управлении подчеркнули, что за нарушение требований п. 32. 1. Правил дорожного движения предусмотрена ответственность согласно статьи 125 КУпАП: речь идет о том, что запрещено движение колонн в составе больше 5 механических транспортных средств без согласования с Госавтоинспекцией.

"Напоминаем, что блокировка транспортных коммуникаций, дорог, путей сообщения в соответствии со ст. 279 УК Украины, тянет за собой уголовную ответственность и карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением воли сроком до трех лет", - подчеркнули в ГАИ.

"Потому Госавтоинспекция напоминает об ответственности за вышеуказанные нарушения и обращается к водителям не осложнять движение себе и своим коллегам", - обратились представители инспекции к активистам.

Напомним, блокирование правительственного квартала активисты были намерены начать с 26 декабря.

Кроме того, на Народном вече, которое состоялось 22 декабря в Киеве, присутствующие проголосовали за то, чтобы объявить Крещатик зоной, свободной от транспорта.