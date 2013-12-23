За поддержку Евромайдана из Украины могут выгнать 200 иностранцев - СМИ

23 декабря 2013, 02:24

Грузинского бизнесмена уже не пустили в Украину.

Иностранцев могут наказать за поддержку Майдана.

В Украину за публичное выражение поддержки акций протеста на Евромайдане не пустили иностранного бизнесмена, директора по стратегии и инвестициям группы компаний "Терра фуд" Георгия Киквадзе. Кроме того, в ближайшее время из страны якобы могут выдворить 200 иностранцев.

Как сообщает "Украинская правда", о недопуске Киквадзе пишет FT со ссылкой на сообщение самого бизнесмена. Во въезде ему отказали в субботу, 21 декабря, когда он прибыл в аэропорт "Борисполь".

"Пограничники сказали мне, что есть приказ от Госслужбы охраны", - заявил Киквадзе. Также он отметил, что бывает в Украине около 5 лет, занимаясь бизнесом, "создает рабочие места и привлекает инвестиции".

"Видимо, сейчас я опасный революционер, который добивается отставки правительства", - отметил Киквадзе в комментарии FT.

Ранее стало известно, что бизнесмен вместе с еще более чем 30 иностранцами, преимущественно гражданами Грузии и США, которые являются членами иностранных деловых кругов в Киеве или профессорами местных университетов, вошел в список регионала Олега Царева, который назвал их "иностранными агентами", угрожающими нацбезопасности Украины. Кстати, Царев в комментарии российскому ТВ заявлял, что события в Украине могут развиваться по "сербскому сценарию", с привлечением иностранных государств.

В свою очередь, немецкий политолог Андреас Умланд, который также входит в "список Царева", заявил, что вопрос о депортации 200 иностранцев, в том числе и его самого, уже, возможно, решен.

"Только что получил неофициальную информацию (или дезинформацию?), что вопрос о моей депортации из Украины, как и 200 других иностранцев - уже решен. Может, это не так, но источник серьезный", - отметил Умланд.

По его словам, официального подтверждения он еще не получил. "Надеюсь, это только слухи", - сказал политолог.

Умланд предположил, что такое решение могло базироваться именно на обращении нардепа Царева: "Якобы, я участвую в политической деятельности, но это не так. Я встречаюсь с украинскими политиками из разных лагерей, например, в качестве официального члена Научно-экспертного совета Комитета ВР по вопросам евроинтеграции. Однако, не оказываю помощи никакой политической группе активно".

"Для сравнения: я сделал гораздо больше критических замечаний в отношении России и ее власти, чем в отношении украинской. И при этом Россия выдала мне визу на въезд без проблем", - добавил он.

Напомним, 12 декабря в Украину не пустили российского оппозиционера Бориса Немцова.

В начале декабря, отмечает "Украинская правда", Олег Царев обратился в МИД и СБУ с просьбой рассмотреть вопрос о запрете въезда в Украну ряду лиц, которые якобы могут способствовать развертыванию антиправительственных демонстраций. В документах говорится, что "дестабилизация ситуации в Украине "является спланированной".

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