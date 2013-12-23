Майдан решил стоять до победы: ночью укрепляли баррикады и расширяли сцену

Ночь после многотысячного митинга на Майдане Независимости, где вчера приняли решение о создании Народного объединения "Майдан", которое, по задумке организаторов, должно стать всеукраинским и охватить протестами всю страну, провели не меньше 5 тысяч активистов.

После вече сцену на Майдане практически демонтировали, но организаторы просят митингующих не паниковать – будет установлена новая. В то же время, продолжается укрепление "линии обороны": снежные баррикады потихоньку тают, но на их месте появляются укрепления из металла, дерева и колючей проволоки.

На вчерашнем митинге Юрий Луценко заявил, что власть до сих пор мирится с акциями протеста в центре Киева, потому что не знает, что делать с многотысячным Майданом.

Поздним вечером появилась информация, что за поддержку акций протеста против срыва евроинтеграции из Украины могут выгнать около 200 иностранцев.

А главк киевского ГАИ в ответ на призывы снова заблокировать правительственный квартал напомнил активистам Майдана, что блокирование транспортных коммуникаций, дорог, путей сообщения влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, по разным данным, на акцию пришли от 50 до 100 тысяч человек, а ВО "Свобода" даже заявляло о 500 тысячах.

Фото: Facebook