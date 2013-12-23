Вместо Януковича в Москву поедет Азаров – СМИ

В начале этой недели в Москве пройдет еще одно важное мероприятие с участием Украины — заседание Высшего евразийского совета, проведение которого запланировано в начале этой недели, вместо Президента Виктора Януковича поедет премьер-министр Николай Азаров, сообщает Сегодня.

Об этом изданию сообщили источники в Администрации Президента.

Официально информацию не подтверждают, как не говорят и о причинах изменений, а в российском МИДе до сих пор уверены, что украинскую делегацию на заседании возглавит Виктор Янукович.

Главная цель заседания — договориться о создании в начале 2015-го Евразийского экономического союза (в него трасформируется ТС, а Украина хочет стать наблюдателем в этой организации).

"Интеграционные процессы не должны противоречить друг другу. А наши коллеги в Брюсселе часто говорят, что ассоциация того или иного государства означает, что ни в какую другую интеграционную организацию это государство вступить не может", — заявил в этой связи замглавы МИДа РФ Григорий Карасин.

Как ранее писал "Главред", планировалось, что в заседании Высшего евразийского совета примут участие президенты Украины Виктор Янукович, Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев. В МИДе РФ надеются, что Евразийский экономический союз (ЕврАзЭc) будет создан в начале 2015 года