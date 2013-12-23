Активисты Антимайдана осадили штаб Партии регионов: требовали денег

Возле одного из офисов Партии регионов в правительственном квартале Киева участники провластного митинга в Мариинском парке устроили акцию протеста: активистам не выплатили обещанное вознаграждение.

По их словам, после завершения акции люди не получили денег от посредников. Заплатить им якобы обещали, но расчет затянулся на несколько часов, сообщает Радио Свобода.

"Нас больше 80 человек. Каждому платить обещали по 100-200 гривен за день… Больше 1000 долларов в целом. Если посчитать, там сумасшедшая сумма получается. Нам все заплатили, но не нам, а людям, которые должны были деньги нам отдать. А они в последний день уехали, где-то потерялись", – говорят активисты.

"Мы за Президента на площади (в Мариинском парке) объединялись, за Россию, за родину, пришли туда со всей душой и сердцем, а тут так некрасиво с людьми поступают, такое свинство получается", – говорят возмущенные митингующие.

По словам активистов, они приехали на митинг из Сум, Донецка, некоторые из Киева.

Как ранее писал "Главред", 22 декабря участники Антимайдана в поддержку курса Президента Виктора Януковича приняли решение о прекращении своей "бессрочной" акции и сворачивании палаточного городка в Мариинском парке.

"Сейчас каждый из нас, кто до сих пор здесь, должен вернуться в свой дом, встретить Новый год и Рождество в кругу своей семьи", – отметил комендант городка.