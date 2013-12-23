Европа не видит смысла в переговорах об Ассоциации Украины

В ходе обсуждение перспектив подписания Соглашения об ассоциации Украина–ЕС на саммите глав стран Евросоюза 21 декабря признали, что продолжать переговоры по этому вопросу с нынешней украинской властью не имеет смысла.

В украинской оппозиции считают, что переговоры о подписании Соглашения будут продолжены только после смены власти в Украине, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

На итоговой пресс-конференции президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу напомнил, что после решения Кабинета министров приостановить процесс подготовки к подписанию СА Киев и Брюссель продолжали переговоры по соглашению на самом высоком уровне. Однако, хотя каждый раз представители украинской власти уверяли ЕС в неизменности евроинтеграционного курса Украины, эти разговоры ни к чему не вели.

"За всеми этими разговорами никогда не следовали четкие признаки обязательства украинских властей подписать Соглашение об ассоциации. Поэтому мы считаем, что не следует сейчас продолжать то, что можно расценить как не более чем способ поддержания диалога без конкретных результатов", – заявил Баррозу.

Украинская оппозиция уже отреагировала на решение Брюсселяю

"Нам понятна позиция европейской стороны, которая хочет четко услышать, что такого-то числа украинская делегация во главе с президентом Украины подпишет соглашение", – заявила нардеп от УДАРа, первый заместитель главы комитета по вопросам евроинтеграции Ирина Геращенко.

"Если таких сигналов нет, то ЕС, очевидно, будет ждать смены власти и выборов президента, чтобы соглашение подписала легитимная украинская власть, которая действительно будет выступать за евроинтеграцию", - считает она

В то же время нардеп-регионал Владимир Олейник считает, что заявление Баррозу "указывает на растерянность ЕС" и то, что "у лидеров Евросоюза нет единого мнения" по Украине, так как канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что двери открыты.

"Поэтому мы все равно будем продолжать переговоры", – заявил он.

Как ранее писал "Главред", на этой неделе украинская делегация собирается принять участие в заседание Высшего евразийского совета. По информации СМИ, вместо Президента Виктора Януковича делегацию Украины возглавит премьер-министр Николай Азаров.

Напомним, 20 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила, что Украина не ограничена в сроках подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, но участвовать одновременно в двух таможенных союзах она не может.