Богословская о возможности разгона нового Евромайдана: сейчас очень страшно

Акция сторонников евроинтеграции Украины, которая проходит на Майдане Независимости - Евромайдан в Киеве, все еще может быть разогнана силовым путем.

Об этом экс-регионалка Инна Богословская рассказала на чате в "Главреде".

По ее мнению, разгон Майдана абсолютно вероятен. "Поэтому буду очень пристально следить за событиями, и всех призываю к максимальному вниманию и поддержке", - подчеркнула нардеп.

Она также рассказал, что после ее выхода из Партии регионов, некоторые коллеги боятся даже подходить, некоторые боятся отвечать на телефонные звонки, а другие подходят, общаются и отвечают на звонки.

Отвечая на вопрос, когда ей было страшно за Майдан, Богословская рассказала, что за Майдан ей очень страшно сейчас. "Но была такая ситуация, в ночь на 11 декабря, когда мы собиралась ложиться спать, включили телевизор и увидели сообщение о начале силовых акций. Мы с мужем буквально выскочили из дома, приехали на Майдан, и вот там была ситуация, когда на площади 1,5-2 тыс. человек, половина из них женщины, а вокруг 5-7 тыс. вооруженных военных и милиционеров. Майдановцы пели молитвы, было понятно, что они никуда не уйдут. В этот момент мне было очень страшно за людей, не за себя, я самурай, у меня нет ощущения страха, а именно за людей", - резюмировала она.

Ранее "Главред" сообщал, что Богословская вышла из ПР и ее фракции в Верховной Раде в знак протеста против разгона "Беркутом" студенческого Евромайдана 30 ноября.