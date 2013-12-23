Евромайдан пикетирует здание Окружного админсуда: требуют отставки Захарченко

Активисты Евромайдана утром 23 декабря пикетируют Окружного административный суд в поддержку административного иска к министру внутренних дел Виталию Захарченко о признании незаконной бездеятельности субъекта властных полномочий.

Митингующие поддерживают соответствующий иск внефракционного нардепа Юрия Деревянко и требуют наказания министра за бездействие в расследования действий его подчиненных.

Как ранее писал "Главред", экс-министр МВД Юрий Луценко заявил, что безнаказанность Виталия Захарченко может привести к очередным побоищам, а привлечение его к ответственности снимет напряжение в обществе. В этой связи он обратился к сотрудникам милиции, у которых остались капля чести и чувство самосохранения, с предложением уволиться.

"Я призвал бы сегодня всех работников милиции, у которых осталась капля чести и самосохранение, с мозгами на выход", – сказал политик.