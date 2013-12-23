Оппозиция пригрозила пикетировать Банковую на Рождество

Начиная с 9 января сторонники евроинтеграции Украины, которые проводят на Майдане Независимости в Киеве акцию Евромайдан, намерены 9 января установить возле здания Администрации Президента новогодние и рождественские палатки и проводить там акцию протеста.

Об этом со ссылкой на лидера организации "Спільна справа" Александра Данилюка сообщает ТСН.

Собираться для установки палаток на Банковой митингующие будут на Майдане Независимости 31 декабря. Оттуда они двинутся к зданию АП.

По информации Данилюка, блокирование АП с требованием отставки Президента Виктора Януковича будет проходить бессрочно.

Ранее "Главред" сообщал, что штаб национального сопротивления решил держать Евромайдан до Рождества. Позже лидер УДАРа Виталий Кличко призвал митингующих вместе встречать Новогодние и Рождественские праздники. Больше о протестах на новом Евромайдане читайте здесь.