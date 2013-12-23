Инна Богословская: мне сейчас очень страшно за Майдан

На сайте "Главред" состоялся чат с народным депутатом Инной Богословской. Общаясь с читателями, политик рассказала, что, по ее мнению, сейчас необходимо делать протестующим на Евромайдане, насколько вероятен его силовой разгон, каким образом Майдан может достичь основных целей, почему подписанные в Москве соглашения российского и украинского президентов о кредите и скидке на газ - "просто насмешка", а также объяснила свой выход из Партии регионов.

Представляем стенограмму чата с Инной Богословской.

ibox.kiev: Как Вы оцениваете шансы Януковича на победу в 2015? Учитывая фальсификации, про которые говорят на довыборах? Как Вы оцениваете вероятность недопуска Кличко на выборы 2015?

Инна Богословская: Риск недопуска Виталия Кличко на президентские выборы 2015 года оцениваю очень высоко. Поэтому необходимо, чтобы в рамках политического пакета, принятого с целью урегулирования политического кризиса, была отменена так называемая "поправка Кличко", внесенная в налоговые законы. Кроме того, в законе нужно четко выписать, кто не может быть допущен к выборам. Сейчас формулировка размытая, это создает почву для манипуляций. Что касается шансов Виктора Януковича на победу, то я считаю, что даже при условии фальсификации он не сможет победить. Разрыв с любым конкурентом от оппозиции будет огромным. Общество его не хочет и не любит. Это главный приговор для Виктора Януковича.

Arkadij: Пані Інно, по-перше, як думаєте, наскільки ймовірний черговий розгін Майдану силою? По-друге, які у вас зараз стосунки тепер уже з екс-колегами з ПР? По-третє, коли за цей Майдан вам було найбільше страшно і чому?

Инна Богословская: По-перше, я вважаю, що розгін Майдану абсолютно ймовірний, тому сама буду дуже пильно слідкувати за подіями, і всіх закликаю до максимальної уваги та підтримки.

По-друге, деякі колеги бояться навіть підходити, деякі бояться відповідати на телефонні дзвінки, а інші підходять, спілкуються та відповідають на дзвінки.

По-третє, за Майдан мені дуже страшно зараз. Але була така ситуація, в ніч на 11 грудня, коли ми збиралася лягати спати, включили телевізор і побачили повідомлення про початок силових акцій. Ми з чоловіком буквально вискочили з дому, приїхали на Майдан, і ось там була ситуація, коли на площі 1,5-2 тисячі людей, половина з них жінки, а навколо 5-7 тисяч озброєних військових і міліціонерів. Майданівці співали молитви, було зрозуміло, що вони нікуди не підуть. У цей момент мені було дуже страшно за людей, не за себе, я самурай, у мене немає відчуття страху, а саме за людей.

ibox.kiev: Чи варто боятися того, що Путін хоче забрати Крим? Якщо не вдасться Україну?

Инна Богословская: Треба розуміти, що Путін сьогодні – це вже новий маленький Наполеон, тому, безумовно, до останньої хвилини він буде намагатися побудувати нову російську імперію. Оскільки він розуміє, що всю Україну приєднати не зможе, адже Центр, Захід і багато областей Сходу і Півдня не захочуть йти в путінське рабство. Тому, думаю, що Путін буде зосереджений на чотирьох регіонах – це Харків, Донецьк, Луганськ і Крим.

Economist: Как вы оцениваете достигнутые в Москве договорённости? Они спасут украинскую экономику или же принесут еще неприятные сюрпризы и проблемы через какое-то время? Почему российская сторона пошла на скидки и кредиты, в обмен на что?

Инна Богословская: Смешно даже говорить о том, что московские договоренности как-либо могут улучшить ситуацию в экономике. Первое – кредит в 15 миллиардов долларов, из которых в этом году дают только 3 миллиарда долларов. Это просто насмешка, учитывая, что в результате торговой войны, которую развернула против Украины Россия, мы, по расчетам Кабмина, потеряли 5,4 миллиарда долларов. То есть, эти 3 миллиарда долларов кредита нам даже не компенсируют потери от беспрецедентной и наглой экономической войны против Украины. Кроме того, мы уже знаем историю с такими большими кредитами, которые обещала Россия. Например, ряду балканских стран был перечислен только первый транш, а потом под прикрытием политических и других требований кредитная программа сворачивалась, и эти страны до сих пор ничего не получили. Поэтому есть большие сомнения, что в следующем году мы получим от России остальную сумму.

Второе – скидка на газ. Это просто насмешка. Фактически этими дополнениями признали действительность предыдущих газовых контрактов. Далее. Скидка, которая определена, действует только квартал, и каждый квартал она должна пересматриваться. И еще важный момент – в приложениях прописаны такие драконовские санкции, которые только можно было придумать. Украину привязали на самый короткий поводок. Например, если "Газпром" посчитает, что "Нефтегаз Украины" нарушил любые из условий договора, то цена будет пересмотрена, и мы снова вернемся к тому, что было.

Более грубой, наглой и унизительной для Украины насмешки я не видела со времен подписания Тимошенко газовых контрактов. У меня дежавю. Все то же самое, что сделала Тимошенко в 2009 году, фактически сделал Янукович в 2013 году.

Simona: Инна Германовна, как, по-вашему, сейчас должен поступить Евромайдан? Продолжать стоять (тогда – для чего, какие требования выдвигать)? Или постепенно расходиться? Второе: на ваш взгляд, какова вероятность, что в 2015-ом мы будем наблюдать нечто подобное происходящему сейчас, на протяжении последнего месяца? Спасибо за ответ.

Инна Богословская: Будет правильно, если Майдан встретит Новый год и заявит о том, что весь 2014-ый станет годом борьбы за человеческое достоинство, за права людей и за то, чтобы построить другую страну. И, кроме того, даст напутствие парламенту, в котором будут отображены три позиции. Первая позиция – организовать постоянно действующий круглый стол в формате общественный Майдан – парламент – исполнительная власть. Дальше – добиться возвращения к Конституции 2004 года путем создания нового проевропейского большинства, которое отправит в отставку правительство и обяжет власть подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Вот с такими напутствиями Майдан может разойтись.

Он на самом деле выиграл все, что должен был выиграть. Он продемонстрировал самому обществу, что оно другое, обострил всю политическую повестку дня, но встретить Новый год на Майдане – очень важно, это была бы правильная символическая веха. Что касается того, будет ли в следующем году еще такое, думаю, в 2014-ом будет один-два, а может быть даже три Майдана, и в результате страна станет другой. С одного раза или даже с двух это сделать невозможно. Мы сейчас только сдвинули эти глыбы, которые давят на нашу страну и общество. Поэтому понадобится много усилий, и я всегда буду рядом с людьми, которые хотят сделать это.

Andriy Voskolovych: Чому влада мислить як біднота? Чому у Партії регіонів і Президента немає смаку до красивого життя? Їх не цікавить ні любов, ні повага народу, ні якісна архітектура, ні швидкі коштовні автомобілі, ні дороги, по яким можна кайфувати на новенькому суперкарі? Навіщо грабувати так мало, коли можна дати можливість народу заробити усі гроші світу, а тоді вже вкрасти в тисячі разів більше? Чому ви не зробите собі мільярдні заробітні плати законними, але при цьому дасте волю народу? Чому люди при владі такі недолугі? Якийсь там Марк Цукерберг і то більше має, ніж ви всі разом? Чому не слухаєте розумну молодь, якщо своїх мізків не вистачає? Дякую.

Инна Богословская: В Партии регионов, так же, как и в любой политической силе, есть разные люди. От очень хороших, способных создавать, до очень плохих, способных лишь воровать и разрушать. Но очень важно понять, что не хватает общего уровня культуры не только ПР, но и всему украинскому политикуму. И наша задача – создать такую парламентско-президентскую республику, в рамках которой общество получит возможность отбирать самых лучших, а не самых наглых или богатых. Эта работа не на один день, потому что сама страна очень молодая, элиты еще не сформированы. Напомню, значение слова "элиты" – лучшие в своем роде. Народ уже хочет, чтобы в парламенте были лучшие по своим качествам люди, но для этого нужно еще прожить, выбороть это право, и самой стране родиться как таковой. Надежда есть. Дети, которые родились вместе с независимостью, сейчас уже другие. Именно эти студенты и молодежь выходили на Майданы.

Larissa Dimova: Интересно посмотреть на ваши пламенные объятия с Юлией Владимировной! У власти много ошибок, но бороться Вы должны были внутри партии, а Вы бегаете с места на место. Это уже непорядочно. В глазах большого количества людей Вы ассоциируетесь с Кужель. Стыдно! Если Вам понятен этот термин.

Инна Богословская: Во-первых, я никуда не бегаю, и никогда в жизни не бегала, прочитайте внимательно мою биографию. Я, наверное, единственный человек, который дважды выходил из ПР и еще раз из этой команды с заявлением об "азаровщине". Очень многие шутят, спрашивают, как я осталась жива. Но если что-то идет вразрез с моими принципами, я всегда до конца отстаиваю свою позицию. Все, что я могла сделать внутри этой команды, я делала, недаром меня туда звали три раза. Но сейчас Партия регионов, вернее даже не партия, а ее руководство, перешли черту, после которой ни один уважающий себя человек не может находиться с ними рядом. Я имею в виду отказ от евроинтеграции, и самое страшное – это применение силы против мирных демонстрантов.

Odessit: Чому в Україні фактично відсутні кримінальні справи проти суддів за винесення завідомо неправосудних вироків, ухвал, постанов?

Инна Богословская: Причиной глубочайшего кризиса в судебной системе является то, что в ней создана такая же система "смотрящих", как и во всей экономике. Жесткий отбор кадров под личную преданность, отсутствие институтов саморегулирования – со всем этим нам придется дальше работать и это то, от чего нам придется избавляться.

Руденька Сергіївна: Чому такі члени ПР, як Тігіпко, постійно мовчали про розкрадання бюджету в 2011, 2012, 2013 роках? Кого Ви бачите технічним прем'єром, якщо така ідея переможе? Особисто я не можу повірити в це, бо ПР просто запропонує свій весь склад уряду і знову проголосує з порушеннями, але їх рішення немає можливості оскаржити юридично. Як Ви вважаєте, питання про відставку Захарченка сьогодні – важлива вимога Майдану, чи ні? І також у продовження, чи можна поставити голосування по його відставці як персональне, щоб кожен депутат відповідав за своє рішення?

Инна Богословская: Я впевнена, що всі питання, які Ви поставили, демонструють, що якщо вирішувати кожен по одному, проблема в цілому вирішена не буде. Саме тому ми три тижні разом з експертами шукали шлях, який міг би вивести Україну з кризи і одночасно відповісти на вимоги Майдану – відправити у відставку Уряд, обмежити повноваження Президента, щоб він далі не міг одноособово розпоряджатися всією країною, і покарати винних у побитті мирних демонстрантів. Єдиний шлях, який може вирішити всі ці питання разом – це прийняття Верховною Радою Акту про повернення до легітимності конституційного ладу в Україні і відновлення дії Конституції 2004 року, яку незаконно було відмінено. В результаті цього кроку ми, по-перше, звузимо повноваження Президента, по-друге, відправимо у відставку Уряд, по-третє, парламент отримає можливість обирати коаліційний уряд.

Якщо сьогодні піти на те, щоб відправити у відставку Уряд без зміни системи влади в країні, залишивши абсолютну владу Президента і таку, дуже слухняну, більшість у парламенті, то це закінчиться тим, що новий Кабінет міністрів буде ще страшніший, ніж діючий, тому що цей Уряд заплямований кров'ю, і урядовці хоч чогось бояться. А якщо, не змінюючи систему влади, переобрати Кабінет міністрів, він буде здатен виконувати будь-які вказівки Януковича. Тому спочатку повернення легальної законної Конституції, і після того – зміна Уряду.

Любовь Поварова: Добрый вечер! Мы все часто ошибаемся, и святых нет. Человеку свойственно ошибаться. Есть ли в вашей жизни ошибки, которые вы совершили, и не хотелось бы вам извиниться перед теми людьми, которых в жизни обижали?

Инна Богословская: Да, конечно, как у всякого нормального человека у меня есть ошибки, и есть люди, перед которыми я готова извиниться. Но если Вы прозрачно намекаете на Тимошенко, то нет, я считаю, что Тимошенко – это преступник, который не должен был занимать должность премьер-министра ни при каких обстоятельствах.

Odessit: За Вашим прогнозом, коли Україна стане повноправним членом ЄС?

Инна Богословская: По-перше, хочу сказати, що я не є палким прихильником термінового членства України в ЄС. Я вважаю, що нам треба підписати Асоціацію і за 10-15 років зробити все, щоб стати сильним партнером. І вже після цього можливе членство, але ми подивимося, яким на той час буде Європейський союз, і якими будуть його правила, адже ми бачимо, як на наших очах ЄС змінюється.

Геннадий Сергиенко: Пані Інно, на Вашу думку,на якому з майданів серед його учасниківнайвищий інтелектуальний рівень? І ще,чим пояснити,що Ваш рідний Харків терпить двох клоунів?

Инна Богословская: Я вважаю, що в Україні є один Майдан – Майдан гідності. А те, що зараз збирає ПР – це "мітинг на підтримку президента". Тут – вільні люди на віче, там – нещасні найманці в холоді й голоді. Нема чого порівнювати.

Щодо Харкова… Допа і Гепа – це сором і біль мого міста. Їх не люблять, за них не голосують. Вони "зачищають" ЗМІ, забирають бізнес, обкладають всіх і вся оброком... Вони не залишаться в Харкові при владі. Все завершиться добром, а вони втечуть до Європи, проти якої так зараз закликають.

VovaziLvova: Ви запропонували створити нову більшість "За гідність", яка начебто має прийняти рішення про повернення до Конституції 2004 року. Наскільки це реально? Чи є депутати в парламенті під цю більшість? І чи можуть вони проголосувати за таке рішення?

Инна Богословская: Я впевнена, що повернення до легітимної Конституції зі змінами 2004 року і встановлення правил парламентсько-президентської республіки – це єдиний можливий мирний спосіб розв'язання існуючої політичної кризи. Ця ідея вже втілена у підготовлений "Акт про повернення до легітимності конституційного ладу в Україні", який був схвалений на круглому столі фахівцями з конституційного права та лідерами опозиції. А на засіданні комітету Верховної Ради під керівництвом Давида Жванії цей документ запропонований для розгляду у Верховній Раді. Я впевнена, що під цей Акт ми зберемо необхідні 226 голосів, звузимо повноваження президента, оберемо парламентом новий уряд і підпишемо угоду з ЄС. Це займе час, але це буде! А на президентських виборах народ, сподіваюся, не помилиться знову і відправить всіх політиків "пострадянського зразка" на пенсію.

Анатолий Бондарь: Инна Германовна. Я как Ваш сокурсник,правда, я окончил ХЮИ в 1988 году, и до последних событий был Вашим ярым противником, но как юрист и бывший эксперт криминалист, сейчас на пенсии, хочу дать маленький совет. На сегодняшний день Генеральная прокуратура утверждает, что идентифицировать бойцов "Беркута" нет никакой возможности, так как они все были в одинаковой форме и не имели знаков различия, по которым их можно было бы идентифицировать.Как бывший эксперт-криминалист с приличным стажем могу утверждать обратное. Если на любом фото, на котором зафиксирован факт избиения, имеется участок обмундирования бойца "Беркута", на котором есть любой шов, то есть стык примыкания одного куска ткани к другому, и эта ткань имеет рисунок камуфляжа, то по различиям рисунков камуфляжа в месте примыкания любой эксперт-криминалист даст Вам четкое заключение о том, кому принадлежит форменная одежда на фото. Если ему будет предоставлено фото и сама форма бойцов "Беркута". Такое заключение возможно сделать, если он был одет в камуфляжную форму. Если форма черного или другого однотонного цвета, то это сделать будет проблематично. А если камуфляж, то тогда это заключение сможет идентифицировать хозяина этой формы так же, как и дактилоскопическая экспертиза по отпечаткам пальцев, и будет иметь доказательную базу в суде. И еще один вопрос. Я как бывший одноклассник Александра Павловича и житель города Комсомольска не верю, как и весь город не верит, в то, что он является главным виновником избиения студентов. Хотелось бы знать Ваше мнение. Так как после последних событий мое мнение в отношении Вас резко изменилось. Буду признателен за ответ, и если понадобится моя помощь или совет, готов помочь.

Инна Богословская: Спасибо за профессиональный совет, он очень полезен, и я его обязательно использую, а также поделюсь с коллегами, которые занимаются установлением виновных в разгоне.

Что касается Александра Попова, то я тоже не верю в его вину в разгоне, как, кстати, и большинство людей. Об этом я написала в своем блоге на "Украинской правде". Буду рада, если Вы прочитаете. Спасибо еще раз за рекомендации.

Андрей Семин: Ни один российский политик или высокопоставленный чиновник не побывал на Майдане. На Украине практически прописались Кокс и Квасьневский, Майдан посетили Нуланд, Маккейн, откровенное давление на украинскую власть оказывает представитель ЕС по иностранным делам и политике в сфере безопасности Кэтрин Эштон, постоянный представитель США при ОБСЕ Даниэль Бэер, высокопоставленные чиновники и политики Польши, Литвы и США. По сути, налицо факт внешнего управления страной, а Россию обвиняют в давлении на Украину. Объясните логику.

Инна Богословская: Понятно, что российские политики "путинского" типа просто боятся прийти на Майдан – потому что обилие чувства человеческого достоинства и свободы, которыми наполнен Майдан, просто растворят их. Они таким воздухом даже дышать не могут, они его просто не знают. Когда-то был фильм "Это сладкое слово "Свобода"" – вспомнилось. :) А европейцам и американцам здесь – как дома в лучшие времена. Они от такого обилия положительных эмоций просто балдеют. :) Как и мы, кстати. :)

Odessit: Інно Германівно! Невже Ви вийшли з ПР? Якось навіть не віриться. Ви ж так захищали їх раніше. Як Вам далося таке рішення? Ви за євроінтеграцію?

Инна Богословская: Так, як і раніше, за євроінтеграцію. Я завжди захищала тільки те, що можна і треба захищати. Можна захищати економічні реформи, якщо вони є, чи конкретні справи чи досягнення... Але не можна захищати відмову від євроінтеграції, побиття дітей, рекет та жадобу до абсолютної влади. Тому вийшла. До речі, вже виходила у січні 2004 року з заявою про "азаровщину", в 2009 році – на знак протесту проти коаліції ПРиБЮТ. Покажіть мені в Україні людину, яка здатна на такі вчинки – тоді жартуйте. Дякую.