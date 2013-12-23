Валенса похвалил Януковича за хитрость на переговорах с Путиным

Экс-президент Польши Лех Валенса похвалил Президента Виктора Януковича за "хорошую игру" с Евросоюзом и Россией.

Об этом он сказал в эфире польского телеканала TVN24.

"Президент (Виктор Янукович) хорошо играет: вытягивает, что можно, из России, и все равно знает, что будет в Европе", - сказал Валенса.

По его словам, Янукович видит, что Евросоюз на данном этапе не может "заполнить нишу неудовлетворенной России", и поэтому договаривается с россиянами. "Он очень хитрый", - считает Валенса.

Он также положительно оценил создание народного объединения "Майдан", провозглашенное 22 декабря в Киеве на Майдане.

В то же время, по его словам, сейчас необходимо выделить из протестующих наиболее активных людей. "Пока еще это только вече, а на вече не решаются проблемы", - сказал Валенса.

Ранее "Главред" сообщал, что 17 декабря Янукович встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, в результате чего Украине пообещали предоставить кредит в 15 млрд долл. и поставлять газ по 268,5 долл. за тысячу кубометров.