"Майдан" зарегистрируется в Минюсте и будет ставить палатки по всей Украине

Общественная организация "Майдан" зарегистрируется в Минюсте и установит во всех городах Украины палатки для вступления граждан в эту организацию.

Об этом заявили нардепы-оппозиционеры, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

"Уже дано соответствующее поручение юристам. Первая организация будет зарегистрирована в Киеве", – сообщил Арсен Аваков, добавив, что 22 декабря на Майдане Независимости в столице было фактически ее учредительное собрание.

"Первыми нашими действиями будет установка палаток во всех городах Украины для сбора подписей граждан о вступлении в организацию", – добавил нардеп-ударовец Виктор Чумак.

Как ранее писал "Главред", 22 декабря, оппозиция провела в Киеве на Майдане очередное Народное вече. Главный результат - создание Народного объединения "Майдан", которое, по задумке организаторов, должно стать всеукраинским и охватить протестами всю страну.

По разным данным, на акцию пришли от 50 до 100 тысяч человек, а ВО "Свобода" даже заявляло о 500 тысячах.