Завтра Азаров летит в Москву на заседание по Таможенному союзу

Премьер-министр Николай Азаров во вторник 24 декабря летит в Москву, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета – высшего органа управления Таможенного союза.

Согласно программе визита, украинский премьер прибудет в Москву ориентировочно в 12.00, сообщает Укринформ.

После завершения заседания главы государств Таможенного союза и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (постоянно действующего органа управления ТС) сделают заявление для СМИ.

Кроме того, в настоящее время идут переговоры об организации рабочей встречи Азарова с его российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Во время заседания в Москве главы России, Беларуси и Казахстана планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционного взаимодействия и подключения к нему новых стран.

По итогам заседания совета запланировано подписание ряда совместных решений в сфере единой таможенной политики, регулирования деятельности естественных монополий и правил конкуренции.

Как ранее писал "Главред", поскольку заседание проходит на уровне глав государств, планировалось, что украинскую делегацию возглавит Президент Украины, однако сегодня стало известно, что в Москву вместо Януковича полетит Азаров.