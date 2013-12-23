Рыбак заметил признаки выхода Украины из кризиса

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак считает, что с приближением Нового года в Украине наметились первые признаки постепенного выхода страны из политического кризиса.

Об этом спикер пишет в свой статье для парламентской газеты "Голос Украины".

"События декабря расшатали Украину как лодку в море, вынесли ее на первые полосы газет, а кадры с Майдана открывали топ-новости на телеканалах по всему миру... Однако с приближением Нового года наметились первые признаки постепенного выхода Украины из декабрьского политического кризиса", — считает Рыбак.

Спикер напомнил, что на общенациональном "круглом столе" по выходу из кризиса с участием Президента Виктора Януковича были детально и глубоко проанализированы природа и причины Евромайдана. Он отметил, что события декабря наглядно показали стране и всему миру, что поводом для потрясений такого масштаба на Украине была выбрана "далекая от ежедневных, насущных потребностей населения удаленная геополитическая стратегия государства, которая, кстати, не изменилась".

"Только политическая воля и зрелый реализм, продемонстрированные Януковичем в Вильнюсе и Москве, спасли страну от неминуемого экономического коллапса и дальнейших политических землетрясений", — резюмировал спикер.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера на Евромайдане оппозиция представила новый план действий, согласно которому акция будет разрастаться, а в регионах Украины должны создаваться ячейки Майдана.