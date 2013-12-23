Руслана отказалась руководить "Майданом": я не политик

Украинская певица Руслана Лыжичко отказалась от сопредседателя поста в в совете народного объединения "Майдан". По ее мнению, в руководстве этой организации вместо нее должен быть политик.

Об этом певица написала на своей странице в Facebook.

"Заявление относительно моего участия в сопредседательстве совета НО "Майдан": Узнала о том, что я в списке Совета НО "Майдан" перед выходом на сцену. Будучи сопредседателем совета, среди политиков чувствую себя не на своем месте. Считаю, что на моем месте должен быть политик такого же уровня, как другие политики", – заявила она.

При этом Руслана подчеркнула, что остается "активной для общественных и студенческих инициатив".

Как ранее писал "Главред", на Народном вече 22 декабря решено создать народное объединение "Майдан". Такую резолюцию приняли собравшиеся на Майдане Независимости украинцы.

"В состав народного объединения "Майдан" могут вступить политические партии, общественные организации и украинские граждане", – сказано в резолюции.

Сопредседателями совета НО "Майдан" стали экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, лидер фракции "Батьківщина" Арсений Яценюк, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко и лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит, певица Руслана Лыжичко, лидер движения "Третья Украинская республика" Юрий Луценко.

Напомним, в ближайшие дни общественная организация "Майдан" зарегистрируется в Минюсте и установит во всех городах Украины палатки для вступления граждан в эту организацию.