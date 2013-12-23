Суд потребовал от Захарченко показать приказы, по которым "беркутовцы" разгоняли Евромайдан

Сегодня, 23 декабря, Окружной административный суд Киева обязал главу МВД Виталия Захарченко предоставить приказы, на основании которых "Беркут" дважды разогнал Евромайдан и отбивал штурм активистов на Банковой.

Об этом написал на странице в Facebook народный депутат Юрий Деревянко, который выступает истцом в этом деле.

Суд требует рассмотреть документы, на основании которых спецподразделение "Беркут" и внутренние войска были направлены и находились в Киеве в 30 ноября и 11 декабря на Майдане Незалежности, 1 декабря у АП. Также судья затребовала рапорты всех "беркутовцев", которые были участниками этих событий.

Также на заседании суда было принято решение запросить у МВД материалы проверок, проведенных по фактам применения сотрудниками "Беркута" мер физического воздействия к участникам мирных собраний и информацию о жалобах от граждан о причинении им телесных повреждений работниками МВД.

Напомним, 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали участников Евромайдана. 1 декабря активисты пришли пикетировать здание Администрации Президента на Банковую. "Беркутовцы снова жестоко расправились с митингующими, избив их дубинками.

11 декабря "Беркут" также намеревался зачистить Евромайдан, разрушив блокпосты.