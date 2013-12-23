Путин не пустил своего "интеллигентного" министра на Евромайдан

Президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о визите главы МИДа России Сергея Лаврова на киевский Евромайдан по примеру его немецкого коллеги Гидо Вестервелле.

"Я бы предложил иногда министрам выходить на полевые работы", - сказал Жириновский, пишет Интерфакс-Украина.

Комментируя визит главы дипломатического ведомства ФРГ в Украину, Путин заявил: "Мы видим, как министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле гуляет по Майдану, а спрашивается - где наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров? Может, пора выйти из кабинета, и идти туда, на тот же Майдан, и защищать там национальные интересы нашей страны".

"Он у нас человек интеллигентный, и мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран - ни в дела Федеративной республики Германия, ни Украины", - заявил Путин на заседании Госсовета и комиссии по мониторингу показателей социально-экономического развития.

Напомним, 4 декабря мглава МИДа Германии Гидо Вестервелле посетил Евромайдан.

Участники митинга, собравшиеся на Майдане Независимости, приветствовали немецкого министра громкими возгласами.

Как сообщал ранее "Главред", Лавров назвал истерикой реакцию Запада на решение Киева по Соглашению об ассоциации и уверен, что Евромайдан в Киеве срежиссировали западные государства.

Он подчеркнул, что "сама ситуация (в Украине. – Ред,) уже комментировалась неоднократно президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими представителями нашего руководства".



"Она срежиссирована и готовилась давно", – сказал Лавров.