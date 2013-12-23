Правозащитники назвали главные нарушения милиции на Евромайдане

Международная организация Amnesty International констатирует многочисленные нарушения со стороны правоохранителей во время массовых акций украинского Евромайдана, начиная с 21 ноября.

Соответствующие факты представлены в отчете организации, сообщает РБК-Украина.

По данным организации, со времени начала протестов местные власти девяти городов в то или иное время стремились помешать проведению демонстраций в судебном порядке под предлогами эпидемии гриппа, необходимости восстановления движения и установки новогодней елки. В Киеве бойцы спецподразделения "Беркут" дважды проводили жесткие зачистки, используя чрезмерную силу.

Кроме того, во время разгона демонстрации 1 декабря на улице Банковой милиционеры неизбирательно применяли чрезмерную силу к протестующим, журналистам и раненым. Несмотря на заявления МВД о невозможности силового разгона, также сообщается о случаях избиения демонстрантов бойцами "Беркута" 11 декабря в Киеве во время штурма Евромайдана.

Amnesty International также зафиксировала случаи преследования и запугивания заявителей на противоправные действия милиции, в частности, студентов, которые принимали участие в акциях.

Как ранее писал "Главред", 23 декабря, Окружной административный суд Киева обязал главу МВД Захарченко предоставить приказы, на основании которых "Беркут" дважды разогнал Евромайдан и отбивал штурм активистов на Банковой.

Суд требует рассмотреть документы, на основании которых спецподразделение "Беркут" и внутренние войска были направлены и находились в Киеве в 30 ноября и 11 декабря на Майдане Незалежности, 1 декабря у АП. Также судья затребовала рапорты всех "беркутовцев", которые были участниками этих событий.

Напомним, сегодня суд рассматривает иск внефракционного нардепа Юрия Деревянко к министру внутренних дел Виталию Захарченко о признании незаконной бездеятельности субъекта властных полномочий.