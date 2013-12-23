Богословская рассказала, на какие области Украины будет претендовать Путин

Президент России Владимир Путин заинтересован в том, чтобы взять под свой контроль Украину, а в случае неудачи – хотя бы четыре региона нашей страны.

Об этом экс-регионалка Инна Богословская рассказала на чате в "Главреде".

"Надо понимать, что Путин сегодня - это уже новый маленький Наполеон, поэтому, безусловно, до последней минуты он будет пытаться построить новую Российскую империю", - поделилась мнением нардеп.

"Поскольку он понимает, что всю Украину присоединить не сможет, ведь Центр, Запад и многие области Востока и Юга не захотят идти в путинское рабство. Поэтому, думаю, что Путин будет сосредоточен на четырех регионах - это Харьков, Донецк, Луганск и Крым", - рассказала Богословская.

Ранее "Главред" сообщал, что российский оппозиционер Илья Яшин заявил: Путин зря "потратил деньги" на Украину, дав 15-миллиардный кредит.

По его словам, с россиянами не советуются, "на что тратить деньги", а для Путина "геополитические амбиции имеют приоритетное значение".

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Фото: kmu.gov.ua