Глава международного фонда предложил ввести механизм отзыва депутатов

Глава швейцарского фонда "Сокращение рисков" Владимир Костерин считает, что для решения социально-политического кризиса в Украине необходимо провести институциональную реформу, цель которой - повышение ответственности в системе власти.

Не выполняющий свое предназначение парламент, по словам эксперта, необходимо переформатировать и дать возможность обновить законодательную и исполнительную ветви власти. В то же время, у избирателей должен быть простой механизм отзыва депутатов, мэра и президента в случае их неэффективной работы.

Об этом идет речь в статье "Избиратели должны иметь право отзывать депутатов", которую публикует "Обозреватель".



"Сейчас в Украине народ выступает как субъект суверенитета только в качестве электората, а не в качестве акционера своей страны, поскольку не имеет возможности контролировать своих представителей во власти. Автономность власти от народа создает напряжение в обществе и вызывает протестные настроения, - пишет Костерин. - Голосование на выборах раз в 5 лет – только видимость участия народа в управлении страной. Отсутствие входа и выхода, обратной связи в системе приводит к застою и превращению Верховной Рады Украины в политическую корпорацию, далекую от нужд народа".



По словам главы фонда, в мире институт отзыва имеет разные формы и отображает особенности политико-правовой системы государства. В странах с развитыми партийными системами (Австралии, Великобритании, Германии, Канаде) отлажена возможность отзыва в случае нарушения партийной дисциплины, коррупции или неэтичного поведения. Во многих странах также практикуются дисциплинарные меры по временному лишению мандата. В США на местном уровне практикуется отзыв выборных представителей и чиновников путем подачи ходатайства, подписанного определенным процентом избирателей, с последующим проведением выборов.

Для Украины, по мнению Костерина, будет полезен опыт Швейцарской конфедерации, политическая модель которой ближе всего к системе народовластия. В кантонах Швейцарии существует возможность отзыва не только отдельных депутатов, но одновременно федерального парламента и правительства.



В Украине принцип императивного мандата частично был внедрен Законом "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года, предусматривающим возможность лишения мандата в случае невхождения народного депутата, избранного от политической партии либо блока, в состав соответствующей фракции. При этом, по словам Костерина, в Законе "О статусе народного депутата" не были внесены соответствующие правки в связи с конституционными изменениями, что создало противоречия в регулировании данного аспекта.

Решение Конституционного Суда Украины от 1 октября 2010 года, отменившее Конституционную реформу 2004 года, по-прежнему оставляет безнаказанными переходы депутатов из одной фракции в другую, позволяя им менять идеологическую "ориентацию", что является обманом избирателей, которые, отдавая свои голоса, идентифицировали кандидата с конкретной политической силой.

Что касается депутатов местных советов, формально норма об отзыве в законе есть, фактически – механизмы императивного мандата в законе прописаны декларативно, что усложняет либо делает его применение вообще невозможным. Таким образом, существует необходимость в институционализации санкций по отношению к депутатам любого уровня, чтобы имелась в наличии превентивная мера от бездеятельности и коррупции в представительских органах власти, отмечает Костерин.

Отсутствие реальной возможности у народа контролировать парламентариев и других выборных лиц - порождает безответственность в органах власти. Решение этой проблемы позволит устранить деструктивные элементы и модернизировать государственное управление, говорится в статье.