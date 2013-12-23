У Медведева рассказали, о чем он поговорит с Азаровым

24 декабря премьер-министр Николай Азаров в ходе однодневного рабочего визита в Москву встретится с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Как сообщили в пресс-службе главы российского правительства, Азаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

По информации службы, на переговорах планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, кредитно-финансовой, научно-технической, гуманитарной и культурной областях, а также хода реализации крупных совместных промышленных и инфраструктурных проектов.

Кроме того, запланировано неформальное общение с главами делегаций, участвующих в заседании и подход Азарова к представителям украинских СМИ.

Ранее "Главред" сообщал, что Азаров 24 декабря летит в Москву, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета – высшего органа управления Таможенного союза.

По итогам заседания совета запланировано подписание ряда совместных решений в сфере единой таможенной политики, регулирования деятельности естественных монополий и правил конкуренции.

Напомним, планировалось, что украинскую делегацию возглавит Президент Украины, однако сегодня стало известно, что в Москву вместо Януковича полетит Азаров.