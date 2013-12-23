Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео

23 декабря 2013, 18:17

Участникам акции пришлось прорвать кордон сотрудников милиции.

  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook
  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook
  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook
  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook
  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook
  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook
  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook
  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook
  • Активисты Евромайдана убрали Мариинский парк после регионалов: опубликованы фото и видео Facebook

Активисты Евромайдана убрали мусор, который оставили в Мариинском парке сторонники Партии регионов, собравшиеся на митинг в поддержку валсти и Президента Виктора Януковича "Сохраним Украину".

Об этом написал Андрей Парубий на своей странице в Facebook.

"Только что провели экологическую акцию "Очистим Киев от антимайдана!" Организовали несколько добровольцев с Майдана, чтобы убрать мусор и бутылки из-под водки, которые оставил в Мариинском парке антимайдан", - написал он.

Также Парубий сообщил, что участникам акции пришлось прорвать кордон сотрудников милиции, которые не хотели пропускать активистов в Мариинский парк.

"По дороге в Мариинский парк участникам экологической акции пришлось прорвать кордон милиции, которая почему-то не хотела пропускать нас. Всполошились несколько "беркутовцев" (на самом деле внутренние войска - ред ..) , которые с разных сторон побежали окружать нас. Мы же - хладнокровно убрали мусор, положили его в мешки и мирным шествием отправились обратно. Киев должен быть чистым " - отметил Парубий.

Напомним, вчера, 22 декабря, участники Антимайдана в поддержку власти и Президента Виктора Януковича после 20 дней проведенных в Мариинском парке, покинули его, оставив после себя мусор.

фото: Facebook; видео: liga.net

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Евромайдан уборка регионалы мусор Мариинский парк Анимайдан
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