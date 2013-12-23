Янукович подписал закон об освобождении активистов Евромайдана

Президент Виктор Янукович подписал закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний".

Об этом сообщил Глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, сообщается на сайте Президента.

По его словам, данный Закон подписан Януковичем в редакции, которая поступила в Администрацию Президента.

После подписания закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний" направлено для опубликования, сообщил Левочкин.

Напомним, 19 декабря, Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний - акций Евромайдан.

Согласно закону, должны быть освобождены от ответственности лица, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий за их действия и решения в период с 21 ноября 2013 года и дня вступления в силу этого закона.



Все уголовные производства и производства по поводу совершения административных правонарушений, открытых по поводу событий, определенных статей 1 этого закона, подлежат закрытию.