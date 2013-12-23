В Европе заявили, что не виноваты в возможном банкротстве Украины

Угроза финансового банкротства Украины никак не связана с Соглашением об ассоциации, а Евросоюз и дальше готов помочь стране финансово, но только с реализацией Ассоциации после его подписания.

Об этом заявил еврокомиссар по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле в эфире передачи Otázky Václava Moravce на чешском телевидении ČT24, сообщает Тиждень.

ЕС готов помочь Украине финансово, но лишь с реализацией Соглашения об ассоциации после его подписания. Он также не считает его "мертвым", однако решительно отвергает возможность повторного открытия переговоров по ней, как того требует Киев.

"Здесь игнорируются две вещи: ЕС с 1991 года был крупнейшим донором финансовой помощи Киеву. ЕС выделил около 3,3 млрд евро в виде подарка, а около 10,5 млрд евро занял Украине при благоприятных условиях", - отметил еврокомиссар в ответ на заявления критиков о скупости ЕС к Киеву и заверил, что после подписания соглашения об ассоциации ЕС будет "конечно еще более благоприятным".

По мнению еврокомиссара, угроза финансового банкротства Украины никак не связана с Соглашением об ассоциации. Киев мог взять кредит у Международного валютного фонда (МВФ), или найти деньги где-либо. Но покупка Россией украинских облигаций на 15 млрд. долларов, по мнению Фюле, не является "ничем иным, как форма кредита", но с более высокой процентной ставкой, чем в МВФ.

Он также опроверг заявления о торгах между Брюсселем и Москвой по Киеву: "Это не торги о том, кто даст больше", - заявил Фюле.

Он также отметил, что украинское руководство думает "не о том, какой из стульев выбрать, но, возможно, о том, как долго сможем усидеть на обоих".

Напомним, ранее премьер Николай Азаров заявил, что Украина могла оказаться банкротом через несколько лет после Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и кредита от Международного валютного фонда.

"Что касается торговли с Евросоюзом, мы продаем меньше, чем покупаем на 11 млрд. Значит, 11 млрд из страны должно уйти за год. Платежи по внешним долгам – примерно 6 млрд из страны должно уйти. Инвестиции – 5 млрд, торговля со странами Таможенного союза в случае введения этими странами защитных мер и отмена режима ЗСТ с СНГ – это минус 15 млрд, платежи за газ – минус 10, валютные резервы – около 20 млрд. Совершенно очевидно, что в этом варианте страну ожидало бы банкротство", - пояснил он.