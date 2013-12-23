Трансформация Евромайдана: пойдут ли протесты на Восток

23 декабря 2013, 22:48

Что необходимо для эффективной деятельности НО "Майдан", и какие ошибки уже совершены.

Евромайдан в Киеве в воскресенье

Месяц массовых акций в Киеве ознаменовался созданием Народного объединения "Майдан", на которое возложены функции наращивания численности протестующих до критической массы и координации их действий. Жизнеспособность и эффективность новой структуры можно будет оценить уже в ближайшее время, поскольку для протестных мероприятий наступает самый сложный период - спада активности.

В созданное на очередном Народном вече 22 декабря НО "Майдан" предложили записаться всем недовольным действующей властью, поставив целью довести его численность до 10 миллионов. А один из сопредседателей совета "Майдана" Юрий Луценко анонсировал масштабный план наступления на Восток, согласно которому весной протестные настроения должны охватить центральную часть страны, а летом – добраться до электорального заповедника регионалов. При этом киевскому Майдану отводится роль оплота движения, который обязан стоять до победы – смены власти. Что, с учетом невозможности добиться досрочных президентских выборов, означает, что протестующим предлагают поселиться на центральной столичной площади до марта 2015-го. Пожалуй, оппозиционные лидеры остаются верны любимому принципу – главное поставить планку повыше, а потом долго и обстоятельно объяснять, почему до нее нельзя допрыгнуть.

Озвученный со сцены Арсением Яценюком план действий – новая Конституция, реформирование судебной системы, прокуратуры и милиции - тоже не для сегодняшнего дня. В настоящее время для его реализации у оппозиции нет ни малейшей возможности ввиду отсутствия хотя бы минимального большинства в парламенте в 226 голосов, необходимого для принятия соответствующих законов. Нет голосов и для отставки правительства, которой оппозиционеры продолжают обещать добиться. А президент игнорирует их постоянные призывы подписать соответствующий указ. И вряд ли изменит свою позицию.

К радикальным действиям возглавившие протесты оппозиционеры не готовы. Но и призвать митингующих расходиться по домам никто из них не рискнет, опасаясь падения своего рейтинга, хотя количество выходящих на улицы уже уменьшается. Очевидно, преобразование протестного движения в организационную структуру видится им самым оптимальным выходом в данной ситуации.

Приближающиеся новогодние и рождественские праздники, а также наступающее в этот период политическое затишье способны снизить численность Евромайдана до критической отметки. Трехнедельный политический штиль (заседания парламента возобновятся аж 14 января) может ввести в летаргический сон любую активность, и для выхода из него потребуется мощнейший импульс с резко выраженным отрицательным зарядом. Месяц Майдана показал, что спровоцировать накал страстей может только власть, но на Банковой уже наверняка извлекли уроки из своих ошибок.

Стоит отметить, что с первых шагов на пути построения НОМ заметны проколы. К примеру, в составе совета "Майдана", в который вошли почти четыре десятка политиков, общественных деятелей и экспертов, численное преимущество на стороне политиков, что оставляет за ними последнее слово при принятии решений. Подобные попытки приватизировать гражданский протест могут убить новорожденную организацию еще в колыбели. Да и сама процедура формирования руководящего органа была непрозрачной. И хотя состав совета намерены расширять, без установления правил выбора лучших из лучших и четкого следования им не обойтись. В противном случае, в очередной раз можем увидеть формирование организации по сформулированному Виктором Черномырдиным правилу - "Какую партию ни строй, все равно получается КПСС".

Стоит отметить, что попытки вырастить масштабное гражданское движение на базе общественных организаций в последние годы не имели заметного успеха. К примеру, стоящий сейчас у истоков НОМ Юрий Луценко уже имел негативный опыт с "Народной самообороной". Да и рожденный "оранжевым" Майданом "Народный союз "Наша Украина" не стал шедевром партийного зодчества. Правда, сейчас ситуация несколько иная. Во-первых, общественную организацию стремятся сформировать на фундаменте рекордных в истории страны массовых протестов, а не с нуля, как это делал Луценко.

Во-вторых, НОМ создается на промежуточном этапе, когда протестные акции еще не достигли поставленных целей, а не после победы, как в 2005-м. Есть еще одно отличие – у "Майдана" нет одного лидера, и этот фактор может оказаться самым непрочным камнем в его основе, из-за которого вся конструкция рискует завалиться еще на начальной стадии строительства.

Для эффективного функционирования новорожденной организации необходимы не только талантливые ораторы, по первому зову которых активисты будут приходить на протестные акции, но и профессиональные организаторы. НОМ должен иметь гибкую структуру, позволяющую оперативно реагировать на вызовы, и действенные механизмы защиты митингующих, поскольку власть наверняка не будет безучастно наблюдать за партизанским движением, особенно в своем глубоком тылу.

Даже для старта агитации на "восточном фронте" оппозиционерам придется выйти за рамки привычного формата действий, примеры чего они пока не демонстрировали. И если все ограничится лишь установлением палаток для сбора подписей желающих вступить в "Майдан" и гастролированием лидеров по стране вахтенным методом, Восток не отзовется. Да и сохранить лояльность участников нынешних массовых акций будет сложно.

До президентских выборов больше года, а опыта столь затяжного протестного процесса в нашей стране не было, поэтому оппозиционерам и выросшему на Евромайдане гражданскому обществу предстоит найти свой путь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Майдан Евромайдан Восток оппозиция власть Наталия Гейчук протесты политика аналитика НО Майдан
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять