Трансформация Евромайдана: пойдут ли протесты на Восток

Месяц массовых акций в Киеве ознаменовался созданием Народного объединения "Майдан", на которое возложены функции наращивания численности протестующих до критической массы и координации их действий. Жизнеспособность и эффективность новой структуры можно будет оценить уже в ближайшее время, поскольку для протестных мероприятий наступает самый сложный период - спада активности.



В созданное на очередном Народном вече 22 декабря НО "Майдан" предложили записаться всем недовольным действующей властью, поставив целью довести его численность до 10 миллионов. А один из сопредседателей совета "Майдана" Юрий Луценко анонсировал масштабный план наступления на Восток, согласно которому весной протестные настроения должны охватить центральную часть страны, а летом – добраться до электорального заповедника регионалов. При этом киевскому Майдану отводится роль оплота движения, который обязан стоять до победы – смены власти. Что, с учетом невозможности добиться досрочных президентских выборов, означает, что протестующим предлагают поселиться на центральной столичной площади до марта 2015-го. Пожалуй, оппозиционные лидеры остаются верны любимому принципу – главное поставить планку повыше, а потом долго и обстоятельно объяснять, почему до нее нельзя допрыгнуть.



Озвученный со сцены Арсением Яценюком план действий – новая Конституция, реформирование судебной системы, прокуратуры и милиции - тоже не для сегодняшнего дня. В настоящее время для его реализации у оппозиции нет ни малейшей возможности ввиду отсутствия хотя бы минимального большинства в парламенте в 226 голосов, необходимого для принятия соответствующих законов. Нет голосов и для отставки правительства, которой оппозиционеры продолжают обещать добиться. А президент игнорирует их постоянные призывы подписать соответствующий указ. И вряд ли изменит свою позицию.



К радикальным действиям возглавившие протесты оппозиционеры не готовы. Но и призвать митингующих расходиться по домам никто из них не рискнет, опасаясь падения своего рейтинга, хотя количество выходящих на улицы уже уменьшается. Очевидно, преобразование протестного движения в организационную структуру видится им самым оптимальным выходом в данной ситуации.

Приближающиеся новогодние и рождественские праздники, а также наступающее в этот период политическое затишье способны снизить численность Евромайдана до критической отметки. Трехнедельный политический штиль (заседания парламента возобновятся аж 14 января) может ввести в летаргический сон любую активность, и для выхода из него потребуется мощнейший импульс с резко выраженным отрицательным зарядом. Месяц Майдана показал, что спровоцировать накал страстей может только власть, но на Банковой уже наверняка извлекли уроки из своих ошибок.



Стоит отметить, что с первых шагов на пути построения НОМ заметны проколы. К примеру, в составе совета "Майдана", в который вошли почти четыре десятка политиков, общественных деятелей и экспертов, численное преимущество на стороне политиков, что оставляет за ними последнее слово при принятии решений. Подобные попытки приватизировать гражданский протест могут убить новорожденную организацию еще в колыбели. Да и сама процедура формирования руководящего органа была непрозрачной. И хотя состав совета намерены расширять, без установления правил выбора лучших из лучших и четкого следования им не обойтись. В противном случае, в очередной раз можем увидеть формирование организации по сформулированному Виктором Черномырдиным правилу - "Какую партию ни строй, все равно получается КПСС".



Стоит отметить, что попытки вырастить масштабное гражданское движение на базе общественных организаций в последние годы не имели заметного успеха. К примеру, стоящий сейчас у истоков НОМ Юрий Луценко уже имел негативный опыт с "Народной самообороной". Да и рожденный "оранжевым" Майданом "Народный союз "Наша Украина" не стал шедевром партийного зодчества. Правда, сейчас ситуация несколько иная. Во-первых, общественную организацию стремятся сформировать на фундаменте рекордных в истории страны массовых протестов, а не с нуля, как это делал Луценко.

Во-вторых, НОМ создается на промежуточном этапе, когда протестные акции еще не достигли поставленных целей, а не после победы, как в 2005-м. Есть еще одно отличие – у "Майдана" нет одного лидера, и этот фактор может оказаться самым непрочным камнем в его основе, из-за которого вся конструкция рискует завалиться еще на начальной стадии строительства.



Для эффективного функционирования новорожденной организации необходимы не только талантливые ораторы, по первому зову которых активисты будут приходить на протестные акции, но и профессиональные организаторы. НОМ должен иметь гибкую структуру, позволяющую оперативно реагировать на вызовы, и действенные механизмы защиты митингующих, поскольку власть наверняка не будет безучастно наблюдать за партизанским движением, особенно в своем глубоком тылу.

Даже для старта агитации на "восточном фронте" оппозиционерам придется выйти за рамки привычного формата действий, примеры чего они пока не демонстрировали. И если все ограничится лишь установлением палаток для сбора подписей желающих вступить в "Майдан" и гастролированием лидеров по стране вахтенным методом, Восток не отзовется. Да и сохранить лояльность участников нынешних массовых акций будет сложно.

До президентских выборов больше года, а опыта столь затяжного протестного процесса в нашей стране не было, поэтому оппозиционерам и выросшему на Евромайдане гражданскому обществу предстоит найти свой путь.