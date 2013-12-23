Рада не сможет принять бюджет до конца года: нардепы уехали в Европу

Верховная Рада не сможет рассмотреть проект Госбюджета в ближайшие две недели, поскольку многие депутаты уже разъехались на новогодние праздники в Европу.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от Партии регионов Григорий Смитюх, пишет РБК-Украина

"Верховная Рада не способна собраться и проработать проект бюджета за ближайшие две недели. Многие депутаты уже выехали на празднование в Европу", - сказал Смитюх.

"Значительно важнее то, что мы входим в Новый год с четким представлением о государственном бюджете. С этим никто не поспорит", - отметил Смитюх.

По его словам, в срыве бюджетного процесса виновата оппозиция, которая заблокировала парламент.

Как известно, 20 декабря Рада ушла на каникулы. Следующее заседание назначено на 14 января 2014 года.

Напомним, депутаты отложили вопрос рассмотрения госбюджета на 2014 год на 16 января.

Сегодня, 24 декабря, Президент Виктор Янукович потребовал от депутатов собраться на этой неделе и принять бюджет до конца года.