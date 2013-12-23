На Евромайдане презентовали талисман Нового года

Активисты Евромайдана продолжают готовиться к празднованию Нового года.

Сегодня, 23 декабря, на Майдане Независимости презентовали символ новогоднего Евромайдана - лошадок - девочку и мальчика, которые будут символизировать праздник, пишет ТСН.

Тем временем митингующие. Кроме большой "революционной" елки на Майдане Независимости, украшенной флагами, уже установили живую елку возле КГГА. На ней, правда, очень мало игрушек, поэтому евромайдановцы обращаются к людям с просьбой нести сюда новогодние украшения.

Снегурочками и Дедами морозами у традиционной елки работают сами активисты. Они бесплатно фотографируются с людьми.

Кроме того, евромайдановцы анонсировали масштабную уборку на четверг, 26 декабря, перед Новым годом, который они объявили "чистым". Поэтому сегодняшняя акция по уборке за Антимайданом регионалов в Мариинском парке была скорее символической.

Стоит отметить, что евромайдановцев в парк сначала не пускали, мотивируя отказ тем, что там хранятся ценные вещи организаторов. Однако впоследствии с охранниками Антимайдана удалось договориться.

На уборку Антимайдана активисты потратили чуть больше часа и вернулись обратно.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Свобода", комендант Дома профсоюзов Михаил Блавацкий заявил, что на празднование Нового года на Евромайдане ожидают около миллиона украинцев.

Также в новогоднюю ночь на Майдане Независимости будет лишь безалкогольное шампанское. Он также отметил, что уже заказан фейерверк, и он будет очень хорошим. Кубив также обратился к тем, кто будет использовать пиротехнику, согласовывать места.



Во время празднования Нового года планируется проводить разные конкурсы.

фото: видео: ТСН.