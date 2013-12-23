Влaceнкo зaявил о новом витке рeпрессий против него - СМИ

Бывший народный депутат от фракции "Батьківщина", защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко отказался от услуг своего адвоката Александра Плахотнюка в деле о нанесении телесных повреждений своей бывшей супруге Наталье Окунской.

Как сообщают "Аргументы и факты в Украине", об этом сам Влacенкo заявил в комментарии журналистам.



По словам политика, которые цитирует издание, он не удовлетворен результатами работы своего адвоката.

"Сегодня я принял решение отказаться от адвоката Александра Плахотнюка в связи с неудовлетворительными результатами его работы в защите по уголовным расследованиям в отношении меня и Юлии Тимошенко", – цитирует юриста "АиФ".



Экс-нардеп, по данным СМИ, также считает, что власть готовит новый виток репрессий по отношению к нему и пытается ускорить начало судебного рассмотрения инициированного в отношении него расследования.



"Из достоверных источников мне известно, что сейчас уже разработан план новой волны репрессий против меня, связанной с судебным рассмотрением дела по надуманным обвинениям в избиении бывшей жены, – сказал защитник Юлии Тимошенко. – Главная цель этого юридического фарса – отвлечь осознанную, политически активную часть украинского общества от Евромайдана и распылить силы объединенной оппозиции в этот сложный и ответственный для нас момент".



В то же время, отметил он, власти не удастся достичь эффекта ослабления оппозиции, поскольку весь Майдан может выйти на его защиту, и у людей появится новый стимул для продолжения протестов.



"На Банковой продумали план расправы над Власенко, но они не учли главного, – якобы подчеркнул адвокат. – Люди, которые выходят на Евромайдан, станут на мою защиту, а это десятки и сотни тысяч украинских граждан. Они (власть – ред.) еще прозреют, когда на судебное заседание со мной придут не только трое лидеров оппозиции, но и сто тысяч человек с Майдана".



Он также заявил, что приветствует всех членов новоизбранного совета народного объединения "Майдан" и надеется на их участие в борьбе против политических репрессий в Украине.



"Я надеюсь, что все члены избранного совета "Майдана", в том числе новые, незаангажированные лица примут участие в нашей борьбе за прекращение избирательного правосудия. Я хотел бы видеть в суде по сфальсифицированному против меня делу всех членов этого совета", - приводят слова Власенко "Аргументы и Факты в Украине".