Влaceнкo зaявил о новом витке рeпрессий против него - СМИ

23 декабря 2013, 20:45

СМИ также пишут, что юрист якобы отказался от услуг своего aдвоката.

Сергей Власенко

Бывший народный депутат от фракции "Батьківщина", защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко отказался от услуг своего адвоката Александра Плахотнюка в деле о нанесении телесных повреждений своей бывшей супруге Наталье Окунской.

Как сообщают "Аргументы и факты в Украине", об этом сам Влacенкo заявил в комментарии журналистам.

По словам политика, которые цитирует издание, он не удовлетворен результатами работы своего адвоката.

"Сегодня я принял решение отказаться от адвоката Александра Плахотнюка в связи с неудовлетворительными результатами его работы в защите по уголовным расследованиям в отношении меня и Юлии Тимошенко", – цитирует юриста "АиФ".

Экс-нардеп, по данным СМИ, также считает, что власть готовит новый виток репрессий по отношению к нему и пытается ускорить начало судебного рассмотрения инициированного в отношении него расследования.

"Из достоверных источников мне известно, что сейчас уже разработан план новой волны репрессий против меня, связанной с судебным рассмотрением дела по надуманным обвинениям в избиении бывшей жены, – сказал защитник Юлии Тимошенко. – Главная цель этого юридического фарса – отвлечь осознанную, политически активную часть украинского общества от Евромайдана и распылить силы объединенной оппозиции в этот сложный и ответственный для нас момент".

В то же время, отметил он, власти не удастся достичь эффекта ослабления оппозиции, поскольку весь Майдан может выйти на его защиту, и у людей появится новый стимул для продолжения протестов.

"На Банковой продумали план расправы над Власенко, но они не учли главного, – якобы подчеркнул адвокат. – Люди, которые выходят на Евромайдан, станут на мою защиту, а это десятки и сотни тысяч украинских граждан. Они (власть – ред.) еще прозреют, когда на судебное заседание со мной придут не только трое лидеров оппозиции, но и сто тысяч человек с Майдана".

Он также заявил, что приветствует всех членов новоизбранного совета народного объединения "Майдан" и надеется на их участие в борьбе против политических репрессий в Украине.

"Я надеюсь, что все члены избранного совета "Майдана", в том числе новые, незаангажированные лица примут участие в нашей борьбе за прекращение избирательного правосудия. Я хотел бы видеть в суде по сфальсифицированному против меня делу всех членов этого совета", - приводят слова Власенко "Аргументы и Факты в Украине".

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