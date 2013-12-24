В ПР предупредили оппозицию: на Майдане наговорили на 10 лет тюрьмы

Оппозиционеры, выступавшие на митингах во время протестов на Евромайдане, нарушили закон и наговорили "лет на 10" тюрьмы.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV выразила нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко, пишет "Украинская правда".

"Даже заявления, по нашему Уголовному кодексу, которые преступают закон, могут тянуть лет на 10. Если даже учесть, что наговорили оппозиционеры на всех майданах сразу, я вам скажу, лет на 10 (тюрьмы) наговорили", - сказала она.



"Статья 109 – призывы к насильственному свержению власти – до 5 лет (тюрьмы). Статья 279 – блокирование транспортных коммуникаций; 293 – групповое нарушение общественного порядка; 294 – массовые беспорядки; 295 – призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку; и 341 – захват государственных зданий", - перечислила Бондаренко.



"Подчеркиваю, это все статьи Уголовного кодекса, даже не Административного. За это существует наказание в нормальной демократической стране", - заявила она.



"Не путайте мирные собрания с мирными захватами зданий, мирными драками, мирным вандализмом… Это все было, это все есть, и по каждому факту открыто дело правоохранительными органами", - добавила Бондаренко.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, президент Виктор Янукович подписал закон, согласно которому освобождаются от криминальной и административной ответственности все участники акций протеста на Евромайдане.