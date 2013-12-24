Регионал: на Евромайдане стоят опасные экстремисты

Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что на Евромайдане стоят агрессивно настроенные экстремисты, с которыми опасно общаться.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова", передает УНИАН.

"Попытки прийти на Майдан у наших депутатов были, их не пускали и на них агрессивно реагировали, я тоже хотела выйти к людям, но общаться с экстремистами опасно", - сказала Бондаренко.

Кроме того, нардеп заявила, что оппозиция не будет иметь успеха на юге и востоке Украины.

"Пока оппозиция будет считать, что все наши акции проплаченые – успеха на востоке и на юге им не видать", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал "Главред", по словам Бондаренко, участники Евромайдана наговорили на 10 лет тюрьмы.

"Даже заявления, по нашему Уголовному кодексу, которые преступают закон, могут тянуть лет на 10. Если даже учесть, что наговорили оппозиционеры на всех майданах сразу, я вам скажу, лет на 10 (тюрьмы) наговорили", - сказала она.