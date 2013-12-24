Азаров отправился в Москву на заседание по Таможенному союзу

Премьер-министр Николай Азаров отправился с однодневным рабочим визитом в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета - высшего органа управления Таможенного союза - на уровне глав государств.

Согласно программе визита, в 11.00 по киевскому времени состоится встреча Азарова с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, пишет УНИАН.

Затем Азаров примет участие в неформальном общении с главами делегаций, участвующих в заседании ВЕАЭС, которое начнется в 15.00.

В 16.05 запланирован подход Азарова к представителям украинских СМИ.

Предполагается, что в Москве во время проведения Высшего Евразийского экономического совета премьер-министр Николай Азаров подпишет около 60 соглашений по Таможенному союзу.

На переговорах с Медведевым планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, кредитно-финансовой, научно-технической, гуманитарной и культурной областях, а также хода реализации крупных совместных промышленных и инфраструктурных проектов.

Напомним, планировалось, что украинскую делегацию возглавит Президент Украины, однако сегодня стало известно, что в Москву вместо Януковича полетит Азаров.