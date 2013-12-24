За поддержку Евромайдана въезд в Украину запретили 36 иностранцам: среди них Саакашвили

Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины за поддержку Евромайдана запретили въезд в страну 36 гражданам США и стран Европы.

Об этом сообщил инициатор запрета на въезд, народный депутат от Партии регионов Олег Царев, пишет Коммерсантъ-Украина.

По его словам, он подал соответствующий запрос на имя главы СБУ Александра Якименко и министра иностранных дел Леонида Кожары. В запросе, направленном в СБУ и МИД, Царев написал: "Вызывают вполне резонные опасения участившиеся визиты зарубежных политтехнологов и специалистов по протестной активности, чья деятельность превращается в угрозу национальной безопасности". К документу он приложил список "лиц, которые в рамках консультативной работы оппозиции" получают возможность реализовать "политические интересы других стран".

В их числе оказались научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при университете Джонса Хопкинса Тарас Кузьо, известный немецкий политолог Андреас Умланд, а также Финк Брайн, Василик Мирон, Александр Рос (все - США). В списке персон нон-грата значатся также бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и 29 граждан Грузии.

В оппозиции считают, что запрет на въезд 36 иностранных граждан может привести "к серьезным международным последствиям".

По словам первого заместителя главы парламентского комитета по иностранным делам Валентин Наливайченко (УДАР), существуют три причины, по которым въезд на территорию Украины может быть закрыт.

"Это угроза национальной безопасности, причастность к уголовным преступлениям или террористической деятельности. Если СБУ удовлетворила запрос Олега Царева, спецслужба действует по политическим мотивам Партии регионов. В дипломатии действует базовый принцип взаимности. Любая страна потребует дипломатических разъяснений, и если эти причины были необоснованными, то ответная реакция не заставит себя ждать",— заявил нардеп.

"Это повлечет серьезные международные последствия. Если эти страны — США, ЕС и Грузия — запретят Януковичу, Азарову и их детям ездить к себе, то Янукович сможет поехать разве что в Северную Корею!" — подчеркнул оппозиционер Сергей Соболев.

В СБУ пока не прокомментировали данную ситуацию.

Однако, по данным Financial Times, один из фигурантов списка — предприниматель Георгий Киквадзе — не смог пересечь государственную границу Украины. "Наверное, сейчас я опасный революционер, который добивается отставки правительства",— заявил господин Киквадзе.

Член экспертного совета парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Андреас Умланд сказал изданию, что пока не пытался въехать в Украину, но если информация о запрете подтвердится, он намерен оспорить в суде решение украинских властей.

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили сообщил, что в страну уже не смогли въехать три человека, фигурирующих в запросе Олега Царева.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что в Украину за публичное выражение поддержки акций протеста на Евромайдане не пустили иностранного бизнесмена, директора по стратегии и инвестициям группы компаний "Терра фуд" Георгия Киквадзе. Кроме того, в ближайшее время из страны якобы могут выдворить 200 иностранцев.