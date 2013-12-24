Эксперт: к переговорам в Украине нужно привлечь не только ЕС и США, но и Россию

Для разрешения политического кризиса Украине необходимо привлечь международных посредников на основе Будапештского меморандума, заявляет глава правления Международного фонда "Единый мир" Эдуард Прутник.



"Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года об обеспечении гарантий безопасности Украины в связи с отказом ее от ядерного оружия, США, Великобритания и Российская Федерация предоставили Украине гарантии безопасности в деле ее демократического развития, территориальной целостности и экономической самостоятельности. Теперь настало время эти гарантии безопасности потребовать не только на Западе, но и на Востоке", - отметил Прутник.



Глава правления фонда заявил, что, учитывая нынешнюю ситуацию, необходимо говорить о привлечении к внутриполитическому диалогу не только ЕС и США, но и России.



"Нельзя игнорировать значительную часть населения, которая поддерживает евразийскую интеграцию Украины", - указал Прутник.



Вместе с тем, он пояснил, что диалоговый формат, где посредниками и гарантами выступают ведущие геополитические игроки, способен повысить степень договороспособности сторон, а также обеспечить прозрачность самих переговоров.



По мнению Прутника, предметом переговорного процесса должны стать не только и не столько интеграционные перспективы Украины, а разработка и принятие мер, направленных на преодоление кризиса.