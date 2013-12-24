В честь Евромайдана могут назвать улицу в Ивано-Франковске

Одну из улиц в Ивано-Франковске могут переименовать в честь событий на Евромайдане.

Соответствующее предложение выдвинул мэр города Виктор Анушкевичус, передает Firtka.

"Сейчас мы находимся во времени Евромайдана и борьбы украинского общества за евроинтеграцию, и в этом контексте было бы очень уместно ее назвать именно так", - пояснил он.

Мэр города уточнил, что предложил переименовать улицу Проектную.

"Я буду выступать с инициативой, чтобы эту улицу назвать Европейской", - заявил градоначальник.

Напомним, как сообщал "Главред", жители Ивано-Франковска одними из первых выразили массовую поддержку митингам на Евромайдане.