В честь Евромайдана могут назвать улицу в Ивано-Франковске

Одна из улиц Ивано-Франковска может быть названа в честь Евромайдана.
Одну из улиц в Ивано-Франковске могут переименовать в честь событий на Евромайдане.
Соответствующее предложение выдвинул мэр города Виктор Анушкевичус, передает Firtka.
"Сейчас мы находимся во времени Евромайдана и борьбы украинского общества за евроинтеграцию, и в этом контексте было бы очень уместно ее назвать именно так", - пояснил он.
Мэр города уточнил, что предложил переименовать улицу Проектную.
"Я буду выступать с инициативой, чтобы эту улицу назвать Европейской", - заявил градоначальник.
Напомним, как сообщал "Главред", жители Ивано-Франковска одними из первых выразили массовую поддержку митингам на Евромайдане.