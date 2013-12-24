В Украине закончили работу над проектом новой Конституции

Конституционная ассамблея (КА) закончила подготовку проекта концепции реформирования основного закона, отказавшись от идеи упростить процедуру импичмента Президента и снизить зависимость генпрокурора от Верховной Рады.

Согласно доработанному документу, для того, чтобы инициировать импичмент Президента, нужно 226 голосов народных депутатов, как сейчас, а не 150, как это предлагалось в предварительном варианте концепции, пишет Коммерсантъ-Украина.

Выдвинуть обвинение главе государства смогут 300 народных депутатов с учетом заключения Конституционного суда, при этом авторы документа предлагают исключить положение о необходимости заключения Верховного суда в связи с процедурой импичмента, "поскольку это противоречит принципу беспристрастности суда".

Документ предусматривает, что Президент получает монополию на назначение судей, а Верховная Рада — контроль над формированием Кабинета министров. В то же время авторы концепции отказались от идеи обязать президента согласовывать с парламентом назначение и увольнение председателей Антимонопольного комитета, Фонда госимущества и Национального банка. Верховная рада будет давать согласие только на назначение председателя СБУ, главы Службы внешней разведки и генерального прокурора (его предлагается назначать на семь лет), при этом парламент утратит право выражать ему недоверие.

В Верховной Раде эти инициативы расценили по-разному. "Сейчас есть мнение, что нужно вернуться к парламентской республике. Назначение парламентом Кабинета министров отвечает тому, что общество хочет поменять в Конституции. Что касается недоверия прокурору, то считается, что прокурорская ветвь власти тоже должна быть отделена и не должна регулироваться парламентом",— заявила народный депутат Наталья Новак (УДАР).

Между тем, регионал Евгений Карташов раскритиковал предложение лишить парламент права выражать недоверие генпрокурору: "Я считаю, что Верховная Рада — это высший орган, он должен иметь право на все, в том числе на назначение Кабмина, в том числе на выражение недоверия генпрокурору".

Проект концепции предусматривает также существенное увеличение роли народовластия. Раздел действующей Конституции "Выборы. Референдум" предлагается заменить разделом "Народное волеизъявление". Согласно документу, ограничения на участие в выборах должны устанавливаться исключительно на конституционном уровне, требования к регистрации кандидатов и финансированию выборов должны носить "разумный характер", избирательное законодательство "не может быть изменено за два года до выборов". "Это должно стать одной из институциональных гарантий стабильности избирательного законодательства",— говорится в документе.

Авторы также предлагают ввести институт народной законодательной инициативы и институт народного вето, позволяющего проводить референдум для отмены принятых парламентом законов. Обязательному утверждению на референдуме подлежат также международные соглашения Украины по вопросам изменения территории или вхождения Украины в межгосударственные объединения с делегированием суверенных прав.

Согласно концепции, решение, принятое на референдуме, не подлежит дополнительному утверждению в других органах власти. "В любом случае элементы прямого народовластия должны быть. Другое дело, каким образом они будут реализоваться. К примеру, существующий закон о референдуме не соответствует Конституции, и большинство экспертов отнеслись к нему не просто критично, а разбили его в пух и прах",— отмечает Наталья Новак.

Как известно, Конституционная ассамблея занималась подготовкой целостной концепции изменений в Конституцию с мая 2012 года. В предварительной редакции документ был утвержден еще в июне. Концепция предусматривала полное изменение модели управления государством — отдавала часть президентских полномочий Верховной Раде, в частности право назначать персональный состав Кабмина. Президенту между тем предоставлялся полный контроль над назначением и увольнением судей