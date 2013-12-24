Экологи требуют от ГПУ наказать Антимайдан за повреждение Мариинского парка

Экологи потребовали от ГПУ найти и наказать виновных в повреждении Мариинского парка, где проходили акции Антимайдана.
Экологи обратились в Генеральную прокуратуру с требованием найти и наказать виновных в повреждении территории Мариинского парка.
Об этом говорится в заявлении Национального экологического центра Украины, передает УНИАН.
По словам экологов, за последние недели территория Мариинского парка з-за "участников мирной демонстрации существенно деградировала".
"Произошло засорение, разрушение элементов внешнего дизайна парка, утрамбовка почвы, повреждение деревьев, дерна, а также повреждение корней деревьев в результате разжигания костров и установки бочек для обогрева людей", - заявил представитель Центра Алексей Василюк.
По его словам, это является нарушением природоохранного законодательства.
В соответствии со ст. 252 Уголовного кодекса, "умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда карается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет".
Кроме того, экологи подчеркнули, что закон "О природно-заповедном фонде Украины" запрещает любую деятельность, не связанную с задачами парков-памятников.
Также в Центре напомнили, что Мариинский парк является памятником садово-паркового искусства, объектом природно-заповедного фонда общегосударственного значения.
Напомним, как сообщал "Главред", 22 декабря участники Антимайдана покинули Мариинский парк.
После этого экологи и активисты Евромайдана решили заняться уборкой территории парка.