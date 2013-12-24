У Азарова заявили, что в Москве не будут подписывать никаких соглашений

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе поездки в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета - высшего органа управления Таможенного союза - не будет подписывать никаких соглашений.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, появившаяся в СМИ информация о якобы его намерениях подписать 60 соглашений по Таможенному союзу – 100% дезинформация общественности.

"Такое заявление (о 60 соглашениях по ТС – ред.) является стопроцентной дезинформацией общественности. Премьер-министр Николай Азаров сегодня никаких соглашений подписывать не будет", - говорится в сообщении опубликованном на сайте правительства.

В Москве, подчеркивает пресс-служба, глава правительства Украины примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

"Украина продолжит работу по возобновлению нормального торгово-экономического режима со странами Таможенного союза", - подчеркнули в службе.

Напомним, 24 декабря Азаров отправился с однодневным визитом в Москву на заседание по Таможенному союзу.

Ранее "Главред" сообщал, что Москве во время проведения Высшего Евразийского экономического совета Азаров подпишет около 60 соглашений по Таможенному союзу.