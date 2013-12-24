Политолог: "черный список" за поддержку Евромайдана - это "охота на ведьм"

24 декабря 2013, 16:26

Запрет на посещение Украины для 36 иностранцев, которые поддержали Евромайдан, может обернуться серьезными проблемами.

Митинг Евромайдана, иллюстрация

Запрет на посещение Украины для 36 иностранцев является попыткой усугубить интеллектуальный кризис, в котором находятся лидеры Евромайдана.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук Григорий Перепелица.

"Думаю, что идет надуманная "охота на ведьм", чтобы лишить оппозицию интеллектуальной поддержки. Ведь очевидно, что у оппозиции нет ни стратегии дальнейших действий, ни конкретной программы, ни планов. Она переживает "интеллектуальную импотенцию", поэтому, безусловно, она нуждается в помощи политологов, людей, которые в состоянии предложить какие-то концептуальные реформы", - убежден политолог.

Кроме того, Перепелица выразил уверенность, что люди, указанные в списке, не могут представлять серьезной угрозы для нынешней украинской власти.

"Не думаю, что эти люди могут представлять серьезную угрозу для нынешней украинской власти. Кого-то из них я очень хорошо знаю: Умланд, к примеру, преподает в Киево-Могилянской академии, он – политолог, который не занимается никакой политической деятельностью и не консультирует политические партии", - заверил он.

Также эксперт сообщил, что относительно Саакашвили у власти могут быть определенные сомнения.

"У власти есть опасения, что люди, имеющие определенный опыт или знания, как Саакашвили, могут помочь найти путь, по которому стоит двигаться.  Но, по крайней мере, ни Кузьо, ни Умланд не играют особой роли – они преподаватели, ученые, политологи. Потому, скорее, это надуманная, нежели реальная опасность", - уверен политолог.

В то же время, Перепелица отметил серьезную опасность международного скандала, вызванного необоснованным запретом на посещение страны.

"Если данное решение все-таки будет принято, то МИД должен обосновать, объяснить странам, гражданами которых являются эти люди, на каком основании им запрещают въезд в Украину. А основания никакие не просматриваются. Потому не думаю, что решение примут автоматически, поскольку МИД должен найти для этого серьезные причины, которых я, к примеру, не вижу", - заверил аналитик.

Также политолог напомнил о скандале с Нико Ланге.

"Чтобы догадаться, какими будут последствия, следует вспомнить скандал с Нико Ланге, когда его задержали в аэропорту, что существенно ухудшило отношения перед встречей Януковича и Меркель. То есть все это может превратиться в дипломатический скандал, что ухудшит отношения Украины с ключевыми западными партнерами",  - заявил Перепелица.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее инициатор этого "черного списка", народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что по его просьбе МИД и СБУ запретили въезд на территорию Украины 36 гражданам США и Европы за их поддержку Евромайдана.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
СБУ Евромайдан МИД Царев эксперт Саакашвили черный список Перепелица
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять