Политолог: "черный список" за поддержку Евромайдана - это "охота на ведьм"

Запрет на посещение Украины для 36 иностранцев является попыткой усугубить интеллектуальный кризис, в котором находятся лидеры Евромайдана.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук Григорий Перепелица.

"Думаю, что идет надуманная "охота на ведьм", чтобы лишить оппозицию интеллектуальной поддержки. Ведь очевидно, что у оппозиции нет ни стратегии дальнейших действий, ни конкретной программы, ни планов. Она переживает "интеллектуальную импотенцию", поэтому, безусловно, она нуждается в помощи политологов, людей, которые в состоянии предложить какие-то концептуальные реформы", - убежден политолог.

Кроме того, Перепелица выразил уверенность, что люди, указанные в списке, не могут представлять серьезной угрозы для нынешней украинской власти.

"Не думаю, что эти люди могут представлять серьезную угрозу для нынешней украинской власти. Кого-то из них я очень хорошо знаю: Умланд, к примеру, преподает в Киево-Могилянской академии, он – политолог, который не занимается никакой политической деятельностью и не консультирует политические партии", - заверил он.

Также эксперт сообщил, что относительно Саакашвили у власти могут быть определенные сомнения.

"У власти есть опасения, что люди, имеющие определенный опыт или знания, как Саакашвили, могут помочь найти путь, по которому стоит двигаться. Но, по крайней мере, ни Кузьо, ни Умланд не играют особой роли – они преподаватели, ученые, политологи. Потому, скорее, это надуманная, нежели реальная опасность", - уверен политолог.

В то же время, Перепелица отметил серьезную опасность международного скандала, вызванного необоснованным запретом на посещение страны.

"Если данное решение все-таки будет принято, то МИД должен обосновать, объяснить странам, гражданами которых являются эти люди, на каком основании им запрещают въезд в Украину. А основания никакие не просматриваются. Потому не думаю, что решение примут автоматически, поскольку МИД должен найти для этого серьезные причины, которых я, к примеру, не вижу", - заверил аналитик.

Также политолог напомнил о скандале с Нико Ланге.

"Чтобы догадаться, какими будут последствия, следует вспомнить скандал с Нико Ланге, когда его задержали в аэропорту, что существенно ухудшило отношения перед встречей Януковича и Меркель. То есть все это может превратиться в дипломатический скандал, что ухудшит отношения Украины с ключевыми западными партнерами", - заявил Перепелица.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее инициатор этого "черного списка", народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что по его просьбе МИД и СБУ запретили въезд на территорию Украины 36 гражданам США и Европы за их поддержку Евромайдана.