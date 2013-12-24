Встреча Медведева с Азаровым продолжалась пять минут

Встреча премьер-министров России и Украины в Москве продолжалась около пяти минут.
Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинским коллегой Николаем Азаровым в Москве длилась около 5 минут.
Об этом сообщает УНИАН.
Медведев на этой встрече отметил необходимость "реанимировать утраченные взаимоотношения", поскольку Украина остается главным стратегическим партнером России.
Также российский премьер заявил о закупке первой партии украинских государственных облигаций – на 3 миллиарда долларов.
В свою очередь, Азаров подтвердил получение первого транша кредита и заверил, что эти средства позволили Украине повысить финансовый рейтинг.