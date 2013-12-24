В оппозиции заявили, что на праздники власть хочет посадить Власенко

Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко в ближайшее время могут арестовать.

Об этом заявили лидеры оппозиции Арсений Яценюк и Александр Турчинов, пишет Украинская правда.

"Они хотят посадить Власенко и сделать это на праздники", - заявил Яценюк.

По словам Турчинова, прокуратура закончила следствие в бытовом деле 5-летней давности относительно якобы физического насилия, примененного Власенко против бывшей жены Натальи Окунской.

"После проведения фальшивых экспертиз и следственных действий следствие завершено", - сказал Турчинов.

"Это фальшивое, и демонстративно наглое дело против Власенко передано в суд, и тройка судей будут рассматривать ее в ускоренном порядке", - сказал Турчинов.

В свою очередь Яценюк в который раз заявил о намерениях власти лишить Юлию Тимошенко права на защиту.

По его словам, "если дело Тимошенко рассматривал один Киреев, то к этому делу они привлекают сразу трех судей, чтобы легализировать незаконное решение".

Напомним, суд отпустил Власенко под залог в 22 тыс. 940 гривен и разрешил ездить в Харьков к Тимошенко.

Как известно, 11 ноября Власенко вручили уведомление о подозрении в избиении его экс-супруги Натальи Окунской.



Ранее "Главред" сообщал, что Власенко считает, что таким образом власть хочет отстранить его от защиты экс-премьера Юлии Тимошенко.

Власенко инкриминируют избиение своей бывшей супруги Натальи Окунской 21 декабря 2012 в доме адвоката на бульваре Леси Украинки, 30б, где он якобы ее избил до потери сознания, а потом душил.