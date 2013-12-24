У скандального экс-депутата Маркова родился четвертый ребенок

У скандального экс-депутата Игоря Маркова, который сейчас находится в киевском СИЗО, родился сын.

Об этом сообщила пресс-служба политика на его официальном сайте.

Жена экс-депутата, Инесса Маркова, сегодня, 24 декабря, около 9:00, родила мальчика. Этот ребенок – уже четвертый сын в семье Марковых.

Вес ребенка – 3,170 кг, рост – 53 сантиметра.

Напомним, как сообщал "Главред", суд постановил арестовать Маркова на 3 месяца и 22 дня – до 13 февраля 2014 года.

Политика задержали в Одессе 22 октября, по подозрению в хулиганстве и избиении националистов на митинге в 2007 году.

В ночь на 23 октября Марков был отправлен в Киев. Как уверяет сам задержанный на личном самолете главы МВД Виталия Захарченко. В тот же день суд постановил арестовать политика до 20 декабря.