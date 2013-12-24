Экс-президент Польши: Янукович удачно играет с Европой и Россией

Лидер польской партии "Солидарность" и экс-президент Польши Лех Валенса считает, что президент Украины Виктор Янукович удачно играет как с Европейским Союзом, так и с Россией.

Об этом Лех Валенса сказал в эфире польского телеканала TVN24.

"Президент Янукович хорошо играет: вытягивает, что можно, из России, но все равно знает, что будет в Европе. Евросоюз на данном этапе не может заполнить нишу недовольной России, и поэтому договаривается с русскими", - считает Валенса.

Также он отметил, что Виктор Янукович "очень хитер".

Лех Валенса положительно оценил создание народного объединения "Майдан", о чем было объявлено 22 декабря в Киеве на Майдане Независимости. По его словам, теперь необходимо выделить из протестующих наиболее активных людей.

"Пока это только вече, а на вече не решаются проблемы", - добавил польский политик.

Как сообщалось ранее, в интервью газете Rzeczpospolita Лех Валенса заявил, что в Украине нет лидера, большого общественного движения или единой партии, которые могли бы демократическим способом свергнуть нынешнюю власть.