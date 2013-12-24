У Азарова рассказали, о чем он говорил с Медведевым в Москве

Премьеры обсудили вопросы торгово-экономического развития.
Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев в ходе встречи, которая продлилась более часа, обсудили вопросы торгово-экономического развития.
Об этом в Москве сообщил пресс-секретарь украинского премьера Виталий Лукьяненко, передает УНИАН.
На ней подробно обсуждались практические действия по реализации договоренностей, которые были достигнуты 17 декабря главами государств Украины и Российской Федерации.
Напомним, ранее "Главред" сообщал, что протокольная встреча премьеров, на которой было сделано заявление для СМИ, длилась около 5 минут.
Медведев на этой встрече отметил необходимость "реанимировать утраченные взаимоотношения", поскольку Украина остается главным стратегическим партнером России.
Также российский премьер заявил о закупке первой партии украинских государственных облигаций – на 3 миллиарда долларов.
Также в Кабмине сообщали, что в Москве не будут подписывать никаких соглашений.
Сообщения о якобы намерениях Азарова подписать 60 соглашений по Таможенному союзу – 100% дезинформация.