У Азарова рассказали, о чем он говорил с Медведевым в Москве

Премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев в ходе встречи, которая продлилась более часа, обсудили вопросы торгово-экономического развития.

Об этом в Москве сообщил пресс-секретарь украинского премьера Виталий Лукьяненко, передает УНИАН.

На ней подробно обсуждались практические действия по реализации договоренностей, которые были достигнуты 17 декабря главами государств Украины и Российской Федерации.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что протокольная встреча премьеров, на которой было сделано заявление для СМИ, длилась около 5 минут.

Медведев на этой встрече отметил необходимость "реанимировать утраченные взаимоотношения", поскольку Украина остается главным стратегическим партнером России.



Также российский премьер заявил о закупке первой партии украинских государственных облигаций – на 3 миллиарда долларов.

Также в Кабмине сообщали, что в Москве не будут подписывать никаких соглашений.

Сообщения о якобы намерениях Азарова подписать 60 соглашений по Таможенному союзу – 100% дезинформация.