Польша напомнила Украине: соглашение об Ассоциации "лежит на столе"

Совет национальной безопасности Польши во второй раз обсудит дальнейшие действия Польши в связи с приостановкой Украиной подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом в интервью телеканалу TVP2 рассказал президент Польши Бронислав Коморовский, сообщает Укринформ.

"Оно (заседание Совета – ред.) будет посвящаться формированию реакции в Польше относительно украинского вопроса", - заявил Коморовский, не уточнив при этом дату заседания.

Он подчеркнул, что у него нет "ощущения поражения" Польши в деле Украины из-за отказа Киева от подписания ассоциации.

"Польша более 20 лет назад приняла роль не только адвоката Украины на пути на запад, но и доброжелательно настроенного соседа, который способствует удержанию большого украинского достижения - независимости. Мы остаемся последовательными в этой роли: все польские президенты удерживают контакты со всеми украинскими президентами и это и сегодня является нашей ролью", - подчеркнул президент РП.

Он также напомнил, что Соглашение об ассоциации "лежит на столе" и может быть подписано в любой момент.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что в отношениях между Украиной и Евросоюзом нужна пауза.