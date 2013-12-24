Оппозиция назвала главные задачи нового объединения "Майдан"

24 декабря 2013, 14:37

Задача объединения "Майдан", по словам Яценюка, касается президентских выборов 2015 года.

Арсений Яценюк

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк рассказал о главных задачах, которые ставит перед собой Всеукраинское объединения "Майдан".

Как сообщили в пресс-службе политсилы, 23 декабря состоялось второе учредительное заседание объединения "Майдан", и "сейчас идет процедура легализации и формирования органов, отвечающих за внутреннюю политику, внешнюю политику, за регистрацию новых членов, формирование новых принципов".

Он подчеркнул, что перед "Майданом" стоит несколько задач, первая из которых – "формирование новой украинской Конституции, чтобы украинский народ почувствовал, что он руководит страной, а не президенты, премьеры и народные депутаты".

Еще одна задача – "формирование плана перемен для страны": "Для этого мы формируем группы по каждому сектору: начиная с экономики и заканчивая внешней политикой - чтобы Всеукраинское объединение "Майдан" вышло с четкой программой действий".

Еще одна задача объединения "Майдан", по словам Яценюка, касается президентских выборов 2015 года, в том числе защиты их результатов.

Также Яценюк подчеркнул: "Мы не делили должности, у нас все уполномоченные лица. Вчера мы принимали решение, каким образом формировать исполнительные органы и соответствующие комиссии. Все идет демократическим путем".

Яценюк также сообщил, что будет сформирована группа для помощи преследуемым властью активистам Евромайдана. "Завтра мы утвердим состав группы, которая будет предоставлять не только юридическую помощь, которую мы сегодня предоставляем за счет наших партийных структур, но и организационную, техническую и финансовую помощь тем, кто принимал или будет принимать участие в Евромайдане и кто преследуется властью или "титушками", - сказал он.

По его словам, нужно вовлечь во Всеукраинское объединение "Майдан" максимальное количество людей, поэтому "сейчас мы разрабатываем схему. Открывается интернет-сайт. Выдача удостоверений, которые вчера утверждены, выдача значков, привлечение максимального количества общественности".

Напомним, ранее сообщалось, что Общественная организация "Майдан" зарегистрируется в Минюсте и установит во всех городах Украины палатки для вступления граждан в эту организацию.

Украинская певица Руслана Лыжичко отказалась от сопредседателя поста в в совете народного объединения "Майдан". По ее мнению, в руководстве этой организации вместо нее должен быть политик.

 

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Майдан Яценюк объединение задачи
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