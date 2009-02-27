Чемпионский бой: боксер-великан «задавил» соперника

«Heavyweight Attak» стал в этом году первым турниром, организованным компанией братьев Кличко «K2 East Promotion». Гвоздем программы был бой за пояс чемпиона Европы по версии EBA. Боксер, завоевавший его, автоматически попадает в топ-15 рейтинга одной из самых престижных версий мирового профи-бокса –WBA. Оспаривали чемпионство исполин Александр Устинов, представляющий «K2 East Promotion», и Максим Педюра. Первый раунд соперники больше занимались разведкой – осторожничали, не стремясь предпринимать каких-то «радикальных» шагов. К четвертому раунду оба делали попытки досрочно завершить поединок. Но все равно это больше походило на демонстрацию «изощренной» техники – дабы потешить зрителя. Публика в общем-тоон была довольна. Передвижения и разнообразные удары всегда доставляют удовольствие наблюдающим. И вот пятый раунд… Хотя Устинов имел заметное преимущество, досрочным завершением боя пока не «пахло». Но неожиданно следует мощный джеб – удар пришелся Максиму Педюре в нос. «Пролилась первая кровь». И, как выяснилось, травма была довольно серьезной. Рефери останавливает бой. Решением арбитров Устинову присуждается победа техническим нокаутом. Александр Устинов по своим «параметрам» лишь намного уступает самому габаритному боксеру мира Николаю Валуеву. Рост 202 см и вес около 140 кг. Ему 32 года. Россиянин (уроженец Алтая). Живет в Минске (Беларусь). С юности занимался различными видами спорта – футболом, хоккеем, настольным теннисом. Чуть позже увлекся тайским боксом и успешно выступал на мировой арене. Был спарринг-партнером Виталия Кличко, когда тот готовился к бою за чемпионский титул против Питера. Знаменитый украинец и уговорил Александра Устинова делать карьеру на профессиональном ринге. К характеристике Устинова стоит добавить, что в бытность своей службы в правоохранительных органах он был удостоен боевых награда. Что касается Максима Педюры, то ему 31 год. Украинец (уроженец Кривого Рога). По своим «масштабам» значительно уступает Александру Устинову. Громких титулов не имеет, но из 11-ти победных боев на профи-ринге 10 завершил нокаутом. Турнир «Heavyweight Attak» стал для него первым поражением. Полную версию репортажа читайте здесь - http://sport.glavred.info/article/2009/02/27/145655-8